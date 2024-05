Familias numerosas denuncian que el Gobierno de Ayuso no ha cumplido con la promesa de rebajar el precio del comedor

A mediados del pasado mes de septiembre, el consejero de Educación, Emilio Viciana, avanzó que la Comunidad de Madrid iba a duplicar el límite de renta para poder acceder a las becas comedor y que aplicaría una rebaja del 30% de los precios del comedor escolar para las familias numerosas y monoparentales con dos hijos. El primero de estos anuncios sí se ha cumplido y en la convocatoria de ayudas para el próximo curso 2024/25, cuyo plazo de solicitud ha comenzado este martes, la renta per cápita exigida ha pasado de 4.200 a 8.400 euros. Sin embargo, tal y como denuncian las familias numerosas madrileñas, nada se sabe del descuento prometido.

En total, se trata de 149.000 familias de toda la región que un año más se van a quedar sin una de sus reivindicaciones históricas. "Aplicar el razonamiento de la renta per cápita a todas las familias, independientemente del número de hijos, es un error que nos lleva a provocar injusticias como la no poder alcanzar la ayuda del precio reducido del comedor escolar", argumenta en un comunicado difundido este martes la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.

De acuerdo con la entidad, lo que "exaspera" a este colectivo es que, además de este descuento en el comedor escolar," se añaden otras promesas electorales que tampoco se han hecho realidad, a pesar de llevar ya 1 año de legislatura". Se trata de medidas incluidas en el Plan de Apoyo a las Familias, como la gratuidad total en el transporte público para las familias numerosas de categoría especial o nuevas deducciones del IRPF, comprometidas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado verano durante el debate de investidura.

Un "anuncio de legislatura", según Educación

Desde la Consejería de Educación argumentan que la reducción del precio del comedor es un "anuncio de legislatura", no sujeto a una fecha determinada, y que "las familias numerosas podrán percibir la beca comedor del curso 2024/25 por su nivel de renta". No obstante, la Asociación de Familias Numerosas de Madrid asegura que les prometieron que el descuento comenzaría a aplicarse ya en esta nueva convocatoria.

Así lo traslada a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA su presidenta, María Menéndez, quien cuenta que a finales de 2023 se reunieron con Jorge Elías de la Peña, el director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, y otros representantes de Educación. En aquel encuentro, en el que la entidad entregó cerca de 5.000 firmas apoyando esta reclamación, el director les garantizó que la reducción del 30% llegaría este año "sin más requisito que ser familia numerosa" debidamente acreditada. Incluso

Incluso les pidieron que dijeran a las familias que, a la hora de presentar la solicitud de esta reducción del precio del comedor escolar, se asegurasen de indicar "muy claro" que son familias numerosa, así como de "dan su consentimiento para que la Comunidad de Madrid pueda consultar con la Dirección de Familias", cuenta la presidenta, que no entiende "para qué nos dicen esto" si después "no vas a sacar una ayuda específica".

Nueva reunión el próximo lunes 27 de mayo

Para ello, tan solo debía ser aprobada dentro de los presupuestos autonómicos del 2024 y estaría lista para ser anunciada a lo largo de esta primavera, coincidiendo con los plazos para solicitar plaza escolar. De acuerdo con Menéndez, desde entonces no han vuelto a saber nada del asunto. "No nos responden a los correos y cada vez que llamamos nos dicen que todavía no saben nada", lamenta la representante de las familias numerosas madrileñas.

Sin embargo, se niegan a bajar los brazos. En la nota difundida hoy, la entidad asegura que "peleando y reclamando lo que creemos que es justo"; sin ir más lejos, el próximo lunes 27 de mayo, cuando han sido citados por el recién nombrado viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero. Una cita que aprovecharán para señalar la "nula credibilidad de quienes prometen y no cumplen", añade el texto. Y es que "se les llena la boca diciendo que Madrid es la región que más apoya a la familia, pero luego no cumplen sus promesas", subraya Menéndez.