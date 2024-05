¿Cuánto cuesta ocupar la Plaza de España? De la gratuidad para actos institucionales, a los 1.013 euros diarios del Mercadillo de Navidad

La nueva Plaza de España, reformada por el estudio Porras-La Casta Arquitectos, se inauguró el 22 de noviembre de 2021. Como ya publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, entre esa jornada señalada y el 18 de octubre de 2023, menos de dos años después, este histórico enclave de Madrid resultó invadido total o parcialmente por eventos, ferias y acciones varias durante 355 días, casi un año completo, lo que le valió el apelativo de El Feriódromo. Ahora, este diario ha averiguado cuánto han pagado -en el caso de que no les saliese gratis- las 14 empresas e instituciones que han acometido una utilización privativa o un aprovechamiento especial de este espacio público.

No obstante, el consistorio informó a este periódico tras la publicación de ese reportaje de que RTVE, que iba a presentar su programación para la temporada 2023/2024 el 14 de septiembre del año pasado, no pudo hacerlo "ya que la solicitud fue inadmitida a trámite por existir un evento programado para esa fecha en el mismo emplazamiento". Los días totales con la Plaza de España conquistada disminuyen a 354.

El Mercado de la Hispanidad celebrado en Plaza de España, en Madrid. / Alba Vigaray

La cifra que han pagado las empresas asciende a 228.214,71 euros en total. El precio diario medio sería, por tanto, de 644,67 euros. Casi el 15% (un 14,33%) de ese importe se recauda a través de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Lolal para el Desarrollo de Acciones Publicitarias Especiales. Esos 40.832,38 euros los abonaron dos empresas en dos ocasiones puntuales: Ubica Servicios de Localización S.L. pagó 31.900,3 euros (más una tasa de ocupación de 1.137,5 euros) por usar la Plaza de España durante tres días para una campaña publicitaria de la película The Adam Project de Netflix, mientras que la agencia Last Lap transfirió a las arcas del Ayuntamiento de Madrid 8.932,08 euros (más una tasa de ocupación de 309,4 euros) por ocuparla durante un día para promocionar la docuserie Marc Márquez: All In.

Casi el 85% de esa cantidad total corresponde, por tanto, a los 351 días restantes en los que las empresas e instituciones han ocupado Plaza de España para ferias como La Navideña o La Estival, organizadas por uno de los dos adjudicatarios de este espacio, Forter Unicorp Spain S.L., o el Festival de La Hispanidad, del otro adjudicatario, Target Eventos Especiales S.L. Estas dos compañías son las que han ocupado esta plaza durante más tiempo (240 días, la primera, y 70 días, la segunda), pero son las que menos han pagado por cada jornada -sin contar con las que no han abonado nada- por usar este espacio.

El terreno en el que se instaló La Estival de 2022, el cine de verano de Forter Unicorp Spain S.L., le costó a la empresa 227,82 euros al día. En el caso del Festival de La Hispanidad de ese mismo año, que se suele colocar en torno a los meses de octubre, pero que este año se ha organizado también en abril, causó un gasto diario de 229,76 euros. En otras ocasiones en las que han asentado sus instalaciones, han pagado más, entre 414,9 euros al día y 1.012,9 euros.

Para entender mejor lo barato que les sale a las empresas organizar sus eventos y ferias en Plaza de España sólo habría que preguntar en cualquier sala o local de los alrededores cuánto cuesta alquilarlo durante un día. Por ejemplo, para reservar una sala del Café La Palma donde caben 25 personas de pie y otras tantas sentadas, habría que pagar 110 euros por hora, de acuerdo con la plataforma de alquiler de espacios Venuu. Si bien es cierto que los locales cuentan con infraestructuras desde sanitarias hasta de hostelería- que no están disponibles en el espacio público.

Precio de alquiler por hora en Café La Palma, en Madrid. / VENUU

Espacio público gratis

El Partido Popular, que instaló durante tres días un "carro XXL" para denunciar la subida de los precios de los alimentos, quedó exento del pago de la tasa de ocupación, debido a que, según la ordenanza fiscal que la regula, se beneficiaba como partido político de una reducción del 100% de la tasa. En las respuestas del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid a las peticiones de información que ha efectuado este periódico no figura que ningún otro partido político haya utilizado la Plaza de España para un fin similar ni con cualquier otro objetivo.

Esa gratuidad del espacio público aplica, de acuerdo con la misma norma, a los sindicatos, siempre que, tanto las campañas de unos como las de los otros, "guarden relación con el ejercicio de campañas de sensibilización o divulgativas de interés general, siempre que no comporten ningún tipo de contraprestación a cargo de los beneficiarios o destinatarios de las mismas". Tampoco aparece ningún sindicato en los documentos remitidos por el Portal de Transparencia.

Asimismo, otras dos empresas han podido utilizar de manera gratuita ese espacio. La primera: Madrid Destino, la compañía municipal dedicada a la gestión cultural, turística y de espacios y eventos, que gestionó el show inaugural de los Veranos de la Villa 22, organizado y costeado por el consistorio, "como medio propio del Ayuntamiento de Madrid".

El Mercado de la Hispanidad celebrado en Plaza de España, en Madrid. / Alba Vigaray

La segunda: Spain Startup and Investors Services, S.L., que organizó el 9 de junio de 2023 la South Summit 2023, unas jornadas sobre "innovación y emprendimiento", tal como publicó entonces el Ayuntamiento, que se ubicaron uno de los tres días que duraron en la plaza que encabezan Don Quijote y Sancho Panza. Quedaban exentas de pago "por ser una actuación publicitaria de carácter institucional, celebrada en el marco del Convenio de Colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Madrid, y Spain Startup and Investors Services, S.L., de 9 de mayo de 2023, para la promoción del emprendimiento y la atracción del talento".

A pesar de que las peticiones de información sobre lo que pagaba cada empresa por utilizar Plaza de España con fines privados se realizaron el día 2 de febrero del presente año, tres meses y medio después el Ayuntamiento no ha indicado cuánto abonaron las siguientes compañías e instiruciones: Círculo Catalán de Madrid (que ocupó la plaza los días 23 de abril de 2022, 11 de septiembre de 2022, 22 y 29 de abril de 2023), Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (del 3 al 5 de junio de 2022) y la Asociación de Empresarios Chinos en España (del 4 al 5 de febrero de 2023).

El Ayuntamiento de Madrid ha incluido el dato de lo que ha pagado Forter Unicorp Spain S.L. por el último mercadillo navideño: otros 56.723,78 euros. Además, los 12 primeros días de marzo de 2023, cuando el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos organizó la Semana de la Ingeniería, continúan pendientes "de aprobación en acto administrativo posterior [a] la liquidación de las tasas, que en su caso correspondieran por la ocupación del dominio público y características del evento celebrado", informan desde la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca.