Cibeles recurrirá la sentencia contra la ordenanza de terrazas de Almeida y Villacís

Recurrir el fallo judicial, pero al mismo tiempo trabajar en cambiar la normativa que ese fallo tumba. Es lo que hará el Ayuntamiento de Madrid en relación con la la Ordenanza de Terrazas impulsada durante el pasado mandato por el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), y la entonces vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs). Casi un mes después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula aquella norma, el consistorio ha decidido recurrirla. Así lo ha anunciado el propio Almeida durante el acto conmemorativo del Día de Europa celebrado este jueves.

En declaraciones a los medios, el regidor madrileño ha explicado que, "guiado por los servicios jurídicos", el Gobierno municipal va a presentar un recurso de casación contra la sentencia, pero al mismo tiempo, ha añadido, va a poner en marcha un proceso de consulta pública "con vistas a la modificación de la Ordenanza para mejorarla". “Vamos a interponer recurso de casación, pero también vamos a iniciar el proceso de consulta pública con vistas a reformar la ordenanza de terrazas, tanto para, en su caso, adaptarla a las exigencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en caso de que el recurso de casación no prosperara, pero también, en segundo lugar, para poder abordar otras cuestiones en esa ordenanza de terrazas que nos permitan mejorarla”, ha detallado.

El proceso de consulta pública se abrirá la próxima semana, según ha avanzado el alcalde y confirmado después la vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento Inma Sanz. El detalle no es menor, pues ese fue uno de los aspectos por los que la justicia echó abajo la ordenanza. Los magistrados del TSJM estimaron el recurso contencioso-administrativo presentado por la entonces portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, en el que pedía la nulidad de la norma aprobada en enero de 2022 por carecer de informe de impacto presupuestario y medioambiental, así como por no haber sido sometida a información pública. Tras constatar esta "omisión de aspectos esenciales del procedimiento de elaboración de la ordenanza que afectan directamente al principio de buena administración", tal y como recoge la sentencia, el pasado 12 de abril el tribunal dio la razón a los socialistas y condenado al Ayuntamiento de Madrid a abonar 2.000 euros en concepto de costas.

Tal y como ha explicado Sanz, la decisión del Ayuntamiento, supone que "en tanto no se resuelva el recurso de casación estaríamos ante una situación de no firmeza de la sentencia", es decir que la Ordenanza seguirá en vigor en sus actuales términos. "Lo que no está en nuestra mano es saber en qué momento se va a resolver ese recurso de casación", ha aclarado la portavoz del Ayuntamiento. "Nosotros vamos a interponerlo y, a partir de ahí, serán los tribunales los que decidan si admiten ese recurso o no y en qué momento se produce esa resolución".

Cibeles, no obstante, seguirá trabajando en modificar la ordenanza porque, entiende Sanz, "hay margen de mejora", si bien no ha detallado en qué aspectos. El fin último, ha indicado, es "seguir equilibrando el descanso vecinal con la apuesta por un sector especialmente importante para la creación de empleo y riqueza para la ciudad de Madrid como es la hostelería". Desde el inicio del proceso de consulta pública hasta la aprobación definitiva en el pleno el proceso llevará varios meses.

Recuperación del Arco de la Victoria de Moncloa

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal, Sanz ha aludido también al estado de los trabajos de rehabilitación del Arco de la Victoria de Moncloa, monumento que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido al Gobierno central desmontar. El monumento fue cedido el año pasado por la Universidad Complutense de Madrid al Ayuntamiento para que se hiciera cargo de su conservación.

Tras la redacción del proyecto de recuperación, un proceso en el que se detectaron humedades por la filtración de agua de lluvia a través de los cerramientos de cubierta y agrietamiento en algunas partes de la estructura y de los paramentos, en las dos últimas plantas sobre todo, se iniciará la licitación tras el verano, "de cara a comenzar la obra, previsiblemente, durante el primer semestre de 2025", ha confirmado Sanz.

La portavoz municipal ha dado cuenta de los acuerdos aprobados hoy por la Junta de Gobierno, entre los que están la reparcelación del ámbito Avenida de San Luis-Las Torrecillas, en el distrito de Hortaleza, y la reurbanización del parque lineal Manolito Gafotas, en Carabanchel. La primera afecta a un terreno de más de 28.000 metros cuadrados y resultará en la construcción de 200 viviendas a precio libre y 52 con precio protegido aparte de un equipamiento de bienestar social y 5.500 metros cuadrados de zonas verdes, según recoge el proyecto.

En el caso de la reurbanización del parque Manolito Gafotas se invertirán 3,8 millones de euros para trazar tres recorridos longitudinales: una senda urbana peatonal, una senda forestal ciclista y una senda forestal peatonal. El parque albergará zonas de juegos infantiles, de ejercicio para mayores, espacios para petanca y calistenia, entre otras instalaciones, y se plantarán 587 árboles y más de 27.000 arbustos. Los trabajos, ha informado Sanz, comenzarán a comienzos de verano y se extenderán hasta 2026.

La Junta de Gobierno también ha aprobado prorrogar hasta 2027 el programa La Contrapartida, un proyecto destinado a combatir la adicción a juegos de azar de jóvenes y adolescentes que desde 2020 se ha extendido a 12 distritos. Asimismo, se han concedido dos subvenciones directas a la Real Federación de Hockey y a la Fundación Proyecto Run For You. La primera, por un importe de 40.000 euros, para la celebración de la final a cuatro de las ligas masculina y femenina de hockey sobre hierba en el Club de Campo Villa de Madrid, el fin de semana del 24 al 26 de mayo. La segunda, de 35.000 euros, ayudará a la organización, el 20 de julio en el estadio de Vallehermoso, del Meeting Internacional Run For You, con la presencia de atletas paralímpicos internacionales.

Finalmente, el Ayuntamiento ha aprobado el cambio de nombre de dos parques del distrito de Hortaleza para homenajear a dos de sus vecinos, el gestor cultural Rubén Caravaca y el impulsor del movimiento vecinal del barrio de las Cárcavas José Díaz Fernández.