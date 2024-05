Ayuso pide a Más Madrid que lleve a las acampadas universitarias "lonas" en defensa de las mujeres asesinadas por Hamás

Las acampadas de los jóvenes en las universidades públicas madrileñas han llegado a la Asamblea de Madrid este jueves. Pero en la sesión de control se ha planteado algo en sentido contrario a lo que se propone hasta ahora entre los estudiantes. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado esta semana contraria a estas acampadas porque entiende que "la política debe quedar fuera de las aulas", pero hoy la presidenta madrileña ha manifestado su malestar de otra manera y en forma de ataque a Más Madrid, sugiriendo que defiendan en estas protestas a las mujeres israelíes que fueron atacadas por Hamás en octubre de 2023.

"¿Van a poner lonas también en las universidades públicas a favor de las judías, de las mujeres israelíes a las que trataron así'?", se ha preguntado Ayuso después de pedir a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que se "acuerde" de las mujeres que fueron "asesinadas, mutiladas y desguazadas" por la organización terrorista, a la que, según ha acusado la presidenta, el principal partido de la oposición en Madrid "hace el caldo gordo". Así, ha tachado a esta formación de "incoherencia" tras repetir algunos detalles sobre los ataques que sufrieron las mujeres israelíes aquel 7 de octubre.

Lejos de ser un comentario de la presidenta, se ha visto que este es un hilo argumental que defiende el PP de Madrid frente a estas acampadas y que vincula a los grupos de la izquierda. En su turno de intervención, su portavoz en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha acusado a la oposición de un "feminismo falso". Ese que, según el dirigente popular, "cuando una mujer es violada, lo primero que mira es su nacionalidad o su religión para ver si es israelí o judía", así "el antisemitismo gana a esta falsa sororidad".

Durante todos estos meses de conflicto entre Israel y los territorios palestinos, Ayuso y el PP de Madrid han censurado siempre de forma beligerante los ataques de Hamás que están en el origen del último salto bélico en medio oriente, pero no han denunciado en ningún momento la actuación de Israel contra la población palestina. Ayer mismo, en referencia a las acampadas de los estudiantes en las universidades públicas españolas, el PP dijo una cosa y la contraria sobre la libertad y el derecho de estos estudiantes a mostrar sus ideas contrarias al estado israelí.

La sugerencia de Ayuso a Más Madrid ha llegado después de que Bergerot haya acusado a la presidenta de ser "la censora en jefe" de la Comunidad de Madrid por entender que es la responsable de que el Ayuntamiento de Madrid haya retirado las lonas que su formación colgó la semana pasada en distintos puntos de la capital con la cifra de los mayores fallecidos en las residencias de mayores. "La censura no es una anécdota de su mandato sino su modus operandi", le ha espetado Bergerot, convencida de que los madrileños no "se van a olvidar de las víctimas" de la Covid-19 en las residencias "por censurar dos lonas" y segura de que Ayuso "no conoce a nuestros jóvenes" si cree que por mucho pedir que "la política quede fuera de las aulas" van a dejar de organizarse "frente al genocidio de Netanyahu": "No puede borrar las acampadas palestinas". Y ha criticado a la presidenta porque "sueña con una sociedad donde nadie proteste", pero ya ha advertido que ese no será el papel de su partido: "No nos votaron para estar aquí calladitas".