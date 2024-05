Carlos Ramón González Pisón: "La caña entra bien sola; para una cerveza más dura, mejor con tapa"

¿Cuál es su cerveza favorita?

Para mí lo mejor es una buena caña bien tirada. Si se trata de botella siempre me gusta tomar una Lowenbraü, quizá porque es la que le gustaba a mi padre.

¿De dónde le viene su amor por esta bebida?

En general el gusto por la cerveza está muy extendido. Y al tener en la familia desde hace cien años La Alemana, hemos estado siempre muy vinculados a todo lo relacionado con la cerveza.

¿La cerveza entra mejor sola o con tapa?

Una caña, por ejemplo, entra muy bien sola, pero si, como es lógico, repites y bebes además alguna cerveza más dura, lo mejor es acompañarla con una buena tapa o ración de jamón, calamares, gambas, o cualquier otra. La cerveza tiene la ventaja de que va bien con cualquier tipo de comida.

¿Tienen que aconsejar según el cliente?

Normalmente los clientes suelen saber la cerveza que les gusta. Cuando quieren cambiar suelen preguntar sobre los diferentes tipos de cervezas que tenemos, y ahí es donde se les aconseja según sus gustos.

¿Qué cerveza le recomendaría a una persona que no está acostumbrada a beber?

Que empezara por una cerveza de barril bien tirada, de El Águila. Y si quiere probar alguna botella y no está acostumbrada a beber, una lager como 18/70 La Rubia o Lowenbraü.

¿Y a alguien más selecto?

Le propondría probar, además de alguna negra fuera de la Guinnes, como la Dirty Bastard , una Hop House 13, una Beck´s o una Pilsner Urquell.

¿Cuántos tipos de cerveza tienen?

Además de cuatro tipos de cervezas de barril, en botella contamos con más de 40 cervezas de distintos tipos: Lager, Pilsen, Trigo, Pale Ale, IPA o negra, y entre ellas también sin alcohol y para celiacos.

Una caña tirada en La Cervecería Alemana, en Madrid. / ALBA VIGARAY

¿Y cuál es la joya de la corona?

Es difícil destacar una sobre otra, es una cuestión de gustos. Para mí, siempre, lo mejor es una cerveza de barril bien tirada y a temperatura perfecta, de El Águila, como la servimos nosotros, sin perder de vista un doble de Amstel Oro.

¿Cada vez más madrileños sienten atracción por la cultura alemana?

La cerveza se suele asociar fácilmente con la cultura o tradición alemana, pero creo que desde hace ya muchas décadas lo hemos asumido como algo nuestro. La Alemana es una buena muestra de ello. Fue fundada por unos industriales alemanes en 1904 como uno de los primeros establecimientos dedicado a la venta, casi exclusiva, de cerveza y contaba con una decoración inicial de aspecto bávaro. Pero desde que hace cien años nuestro abuelo, Ramón González, se hiciera cargo de ella, viene siendo uno de los establecimientos típicos madrileños donde disfrutar de una buena cerveza con unas estupendas raciones en buena compañía.

En estos 120 años de historia por allí han pasado grandes estrellas como Hemingway, Luis Miguel Dominguín o Ava Gardner. Cuéntenos alguna anécdota.

Personajes como ellos y otros muchos ilustres han pasado por La Alemana y nos alegra mantener su recuerdo, como es el caso del ventanal en el que se sentaba Hemingway. Especialmente el mundillo taurino siempre ha sido asiduo cliente, y así podemos recordar, por ejemplo la anécdota de los Dominguín respecto a Antonio Ordóñez: al ver Pepe Dominguín una gran foto de Antonio Ordóñez con un toro muerto tras una gran estocada del maestro (el cuadro aún sigue colgado), se mosqueó y mando enmarcar una gran foto de su hermano Luis Miguel para colgarlo al lado, siendo el caso que al colgar el cuadro se cayó el de Antonio Ordóñez sin explicación alguna. "Sería la mala leche de Antonio que estaba dando vueltas en la tumba", sentenció Pepe Dominguín. Cosas entre toreros...

¿Y qué otro personaje célebre ha tenido algún incidente por los estragos de esta bebida?

No sé si por los estragos de la bebida, pero se cuenta que uno de nuestros ilustres parroquianos, Valle-Inclán, siempre algo pendenciero y que no permitía que nadie interrumpiera sus partidas de mus, cuando a una de esas partidas en La Alemana fue a buscarle para desafiarle a duelo un escritor de apellido Zozaya, le lanzó uno de sus certeros venablos sin soltar las cartas: “¿Zozaya?, ¿el de los ojos saltones?, que me toque los cojones y se vaya…".