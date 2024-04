La expulsión de Rita Maestre marca el primer pleno del Ayuntamiento tras la llamada a la "regeneración democrática"

Apenas transcurridas 24 horas desde que Pedro Sánchez llamara a la “regeneración democrática”, el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a ser escenario de la crispación y el enfrentamiento que atenaza a la política española. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha sido expulsada entre acusaciones de haber llamado nazis a los concejales de Vox y después de que el presidente del pleno la advirtiera en tres ocasiones de que no hablara fuera de su turno de palabra. Tras la expulsión todos los ediles de Más Madrid han seguido a su portavoz y han dejado el pleno.

Los hechos han comenzado mientras se debatía la concesión de la Medalla de Madrid a la Fundación Toro de Lidia. Venía la cosa agitada después de que a raíz de la distinción con la Medalla de Honor a la comunidad judía de Madrid, Maestre hubiese aludido al "Gobierno genocida y criminal de Netanyahu". En la tribuna, la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, defendía el reconocimiento a la entidad taurina cuando el alcalde, José Luis Martínez-Almeida se ha levantado sin dejar su asiento y ha denunciado que Rita Maestre, estaba llamando nazis a los representantes de Vox. La portavoz de Más Madrid ha reclamado su derecho a responder entre llamadas al orden del presidente del pleno, Borja Fanjul, al alcalde y a Maestre. Ante la insistencia de Maestre en reclamar poder contestar al alcalde, Fanjul la ha vuelto a llamar al orden en dos ocasiones y decidido finalmente su expulsión.

En declaraciones posteriores, la portavoz del grupo de oposición ha denunciado “el doble rasero” y ha dado su versión de lo ocurrido. Tras una intervención previa en la que el concejal de su partido Eduardo Fernández Rubiño ha incidido en que concejales de Vox se manifestaban hace unos meses a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz, junto a personas con banderas con esvásticas, “un hecho cierto y objetivo”, en palabras de Maestre, ella lo ha comentado “no en una intervención, sino hablando”. Preguntada por el contenido exacto de sus palabras, la portavoz de Más Madrid ha asegurado que ha dicho “con sus amigos nazis o una expresión parecida”.

Asimismo, ha insistido en que desde la presidencia del pleno se aplica el reglamento con firmeza a la oposición mientras se permite acusar a su grupo de terrorista en cada sesión, en referencia a las alusiones desde Vox hacia su grupo como Hamás Madrid, “sin que nadie en el pleno diga nada”.

EPE

Martínez-Almeida también se ha referido a los hechos a la salida del salón de plenos ante los medios. “En un momento dado, se ha llamado nazis en reiteradas ocasiones a los concejales de Vox y cuando lo hemos protestado, la portavoz ha dicho señalándoles: ‘Si es que son nazis’”.

Si los ediles de Vox no han protestado, ha añadido, es porque desde donde estaban no lo han podido oír. “Nosotros”, ha asegurado, “mantenemos la misma postura que hemos mantenido siempre, estar del lado de los agredidos y nunca de los agresores. Estuvimos del lado de Eduardo Fernández Rubiño cuando fue agredido por Javier Ortega Smith y estamos del lado de los concejales de Vox cuando se les llama reiteradamente nazis”.

El alcalde ha añadido que no han sido las únicas palabras “inadmisibles” de Maestre. Mientras Rivera de la Cruz aludía a artistas aficionados a los toros ha citado a Picasso, Hemingway o Lorca, momento en que, asegura Almeida, “dirigiéndose a nosotros, mirándome a mí, ha dicho la portavoz Rita Maestre: ‘Eso sería antes de que le pegarais un tiro’”. Fuentes de Más Madrid niegan este extremo. Maestre, afirman, se ha limitado a comentar que Lorca fue asesinado y que el PP no ha condenado el franquismo.

Tras la expulsión de Maestre, sus compañeros han abandonado con ella el pleno. “No nos van a amedrentar, vamos a seguir aquí por mucho que el doble rasero y la hipocresía moral de los que les gusta la fruta pero luego no pueden soportar la crítica quieran sacarnos de nuestras responsabilidades legítimamente ganadas en las urnas”, ha señalado la portavoz de Más Madrid ya fuera del salón de plenos rodeada por sus compañeros.

"Caudillo totalitario", "macho alfa", "coro de plañideras"

La expulsión de Maestre ha estado lejos, no obstante, de ser el único momento tenso de un pleno que ya arrancaba encendido entre el alcalde y la portavoz del Grupo Socialista, Reyes Maroto, a cuenta de la reflexión de cinco días anunciada la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su decisión final de no dimitir.

Ha empezado la exministra de Industria, Comercio y Turismo señalando que lo que no ha conseguido la derecha “en las urnas lo están intentando contra su mujer, y es el momento de decir se acabó”. A lo que Almeida ha respondido con una dura intervención en la que ha calificado a Sánchez de “caudillo totalitario” y “macho alfa” y a los militantes y simpatizantes del PSOE que el sábado acudieron a la sede socialista de la calle Ferraz de “coro de plañideras”.

“El mensaje que ha lanzado el presidente es: ‘Pringaos, que yo me voy a Doñana este puente’”, ha concluido el alcalde madrileño.

Maroto le ha exigido ante la prensa que rectificara ese "bulo". “Esperemos a que pase el puente y veamos si Pedro Sánchez lo pasa en el Palacio de la Moncloa", ha repuesto Almeida. "A lo mejor en lo único que me he equivocado es en que no es Doñana, puede que sea la Mareta, en Lanzarote. Pero vamos a dejar que pase el puente. Si después de esto Pedro Sánchez permanece en Madrid no tendré ningún problema en decir que me he equivocado y que no debía haber dicho esto”.

Arrancaba en la mañana su intervención el concejal de Más Madrid Miguel Montejo, quien se incorporaba hoy al pleno en sustitución de Álvaro Fernández Heredia, nombrado por el Gobierno secretario general de Movilidad Sostenible, y que ya había sido parte de la corporación municipal, que el pleno del Ayuntamiento se había convertido “en un gallinero”. No sabía lo que esperaba.