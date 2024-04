Ayuso invita al ministro de Política Territorial y al delegado del Gobierno al Dos de Mayo tras el choque con Bolaños

Se acerca el Dos de Mayo y la Comunidad de Madrid ultima sus preparativos, y las invitaciones institucionales son noticia desde que el Gobierno regional amenazó con no convocar a miembros del Gobierno a sus actos y desde que la celebración del año pasado quedó marcada por el conflicto protocolario entre la Comunidad de Madrid y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que avivó el choque entre ambas instituciones. De momento, este lunes, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha enviado ya las invitaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, dirigidas en concreto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y al delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Así lo confirman fuentes del ejecutivo regional. Ya el año pasado explicaron que no tenían por qué invitar a Bolaños, porque entienden que protocolariamente su invitación debe ser cursada al ministro que tiene entre sus competencias la relación con los distintos territorios. En 2023, la titular de este departamento, Isabel Rodríguez, excusó su presencia, y en su lugar acudió la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero el ministro de Presidencia quiso también asistir al acto aun sin tener una invitación formal.

Su simple asistencia ya resultó polémica, desde la Comunidad se encargaron de recordar que no había sido invitado y hasta el último momento no se supo qué lugar se le cedería a Bolaños en el acto. Finalmente, no hubo problemas en el interior de la Real Casa de Correos donde se celebra habitualmente esta ceremonia. Bolaños tuvo su asiento en primera fila como el resto de las autoridades invitadas.

Tensión en las escaleras

Pero al salir fuera, quiso subir a la tribuna que preside la ofrenda floral y el acto cívico militar, y el equipo de protocolo de la Comunidad de Madrid no se lo permitió. El gesto de cortesía se limitó al interior, en el exterior solo se dejó sitio para Robles. Desde el Gobierno de la nación se intentó en los días previos rebajar la polémica y frenar el protagonismo que ya de por sí tenía Ayuso en el acto del Dos de Mayo, pero las imágenes del ministro intentando subir las escaleras mientras se le prohibía el paso se hicieron virales y el conflicto sirvió para avivar la tensión entre el Gobierno central y el regional en plena batalla electoral, a escasos días de que comenzara oficialmente la campaña para las autonómicas del 23 de mayo.

Tras aquel incidente, Moncloa acusó a la dirigente madrileña de incumplir la ley mientras en el PP se reconocía que nadie en el partido se hubiese atrevido a llegar tan lejos en la confrontación con el Gobierno.

Seis meses después, Ayuso no fue invitada a la inauguración de la línea del AVE Madrid-Asturias, y aquello fue recibido como un agravio protocolario por parte de la Comunidad de Madrid. Ayuso hizo conocer su enfado por haber sido excluida de una presentación en la que también estuvo el Rey Felipe VI y desde su equipo se trasladó la idea de que devolverían aquel gesto: "La Comunidad no invitará nunca al Gobierno en los actos de la Comunidad de Madrid, del mismo modo que el Gobierno de la nación no invita nunca a la Comunidad de Madrid. Golpe por golpe".