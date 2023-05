Ayuso impide a Bolaños subir a la tribuna del Dos de Mayo pero hace sitio a Feijóo

Isabel Díaz Ayuso, acompañada por Alberto Núñez Feijóo y Margarita Robles, preside el acto cívico militar por el Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, celebrado este martes en la Puerta del Sol. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

La Comunidad de Madrid ha optado por guardar las formas entre las cuatro paredes de la Real Casa de Correos y colocar una silla en primera fila para el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el acto del 2 de mayor organizado por el Gobierno regional en la Real Casa de Correos. Pero fuera, en la ofrenda floral y el acto cívico militar, donde los actos son frente a los ciudadanos y no solo autoridades y representantes públicos, no ha habido espacio para la cortesía, solo para Margarita Robles. Desde el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han alimentado durante estos últimos cuatro días una guerra de protocolos por el protagonismo del acto, pero en el Gobierno de la nación y en el PSOE han intentado al comienzo de este 2 de mayo rebajar el nivel de decibelios y frenar el protagonismo que ya de por sí tiene Isabel Díaz Ayuso.

Pero una cosa es lo que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho públicamente al terminar la entrega de medallas, otra lo que ha sucedido inmediatamente después cuando se acercaba el momento de subirse a la tribuna y otra diferente lo que el equipo de Bolaños ha terminado diciendo. La guerra que por un momento parecía aplacada ha ido subiendo en crispación.

"Lamento decepcionar a los crispadores, a los que generan odio, a los que se inventan mentiras para generar lio porque no voy a dedicar ni un segundo" a la polémica, han sido las primeras palabras públicas del ministro. Para su equipo, al comienzo de la mañana, ésta era solo una “polémica artificial” que “desvía la atención de la fiesta de los madrileños y pone la atención en la presidenta”. Pero en el acto cívico militar, en bastidores, justo en las escaleras de acceso al escenario, se ha visto cómo Bolaños intentaba subir y el equipo de protocolo de la Comunidad de Madrid, al mando de la organización del evento, ha frenado sus intenciones. Quien en cambio sí estaba allí junto a Ayuso, Robles, el Jemad, Esteban López Calderón, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sido Alberto Núñez Feijóo, a quien la Comunidad sí ha invitado y reservado un espacio como líder de la oposición. Por fin, las palabras de fuentes cercanas al ministro tras lo sucedido fuera, en la Puerta de la Real Casa de Correos: “Con estas cosas el PP demuestra que se cree que Madrid es su cortijo. Ha sido un incumplimiento de ley y de la lealtad institucional”.

Respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno tenían ya el mensaje preparado para lanzarlo a los medios: "La Comunidad de Madrid incumple el Real Decreto 2099/1983, en el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, no dejando a un ministro del Gobierno de España subir a la tribuna de la parada militar que conmemora la Fiesta del 2 de Mayo". Y han seguido así: "El PP hoy se ha saltado las normas más básicas de nuestro Estado democrático y de derecho. Lamentamos la instrumentalización política que ha hecho el PP de la fiesta de la Comunidad de Madrid faltando, incluso, al deber básico de lealtad institucional".

🔴 Así ha sido el momento en el que se impedía al ministro Bolaños acceder a la tribuna de honor en los actos del 2 de Mayo https://t.co/RSTTrhyKmu pic.twitter.com/OZyrOGq2WI — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 2 de mayo de 2023

Los argumentos del Partido Popular no se han movido de sitio en toda la mañana, son los mismos que llevan deslizando todo el fin de semana y se escudan en las formas: "Robles hizo una petición, su equipo escribió diciendo que quería asistir y la respuesta lógicamente es que no hay problema. Pero Bolaños quiso imponer su presencia, su equipo de protocolo solo preguntó cuál era su sitio" sin haber sido previamente invitado, insisten fuentes del PP de Madrid. En el entorno de Ayuso, además de echar mano de la ley, han defendido sus razonamiento: "Primero de todo, Bolaños no estaba invitado” y, segundo: “¿Qué pasa si los 22 ministros hubieran venido, habrían tenido que subir también?”.

La precedencia de los ministerios

La mañana ha comenzado con la ofrenda floral en el cementerio de La Florida. Después el desplazamiento hasta la Puerta del Sol donde decenas de ciudadanos han pitado a Bolaños y a la exministra Reyes Maroto cuando han llegado a la Puerta del Sol. El ministro ha entrado en la Real Casa de Correos acompañado de Robles y ambos se han dirigido a la primera fila de la sala, donde desde primera hora, a pesar de la polémica de los días pasados, aparecía una de las sillas con una pegatina con el nombre del titular de Presidencia. El Gobierno regional sí tenía un sitio reservado para él junto a Robles y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Faltaban aún 15 minutos para el inicio del acto y han estado charlando con los invitados. Fuentes del Ministerio de Presidencia han restado a esa hora importancia al choque protocolario, también al hecho que Bolaños no participe en la parada militar y en el homenaje a los Héroes del Dos de Mayo. Han asegurado que es “lo normal” en el acto cívico-militar, ya que por orden de creación de los ministerios, Defensa es más antiguo que Presidencia. Bolaños ya se había hecho a la idea de que no iba a participar en la colocación de la corona de flores a los homenajeados, porque se iba a encargar de hacerlo Robles junto a Ayuso y Almeida, pero no así a no salir en la foto de la tribuna.

Espacio para Feijóo

También a su llegada, Alberto Núñez Feijóo ha respaldado a la presidenta madrileña achacando “la falta de institucionalidad” vivida en torno a la fiesta de la Comunidad al Gobierno central en exclusiva: “Hace mucho tiempo que existe esa falta de institucionalidad del Gobierno con las comunidades autónomas. Estamos dando por normales cosas como que el presidente visite una comunidad sin avisar o que los ministros visiten las comunidades y sus presidentes se enteren por los periódicos”.

El líder del PP ha tenido su sitio, argumentan en la Comunidad, porque así lo establece el protocolo, que claramente guarda un espacio en este tipo de actos para los líderes de la oposición. El dirigente de Génova no ha evitado la polémica y ha aprovechado el foco para arremeter también contra Pedro Sánchez por ser el presidente “que más fondos públicos utiliza para hacer campaña electoral”. Y aún así, aseguró que le parece “bien” que el Ejecutivo, al que llamó “faltón”, tenga “espacio en esta fiesta”. Feijóo no ha dudado en lanzar un mensaje mirando al 28-M: “Lo que está claro es que el manual de las comunidades autónomas del PP es muy distinto al del Gobierno central”. “Y me siento siento muy orgulloso de la Comunidad de Madrid, porque ha demostrado que bajando la presión fiscal, se puede recaudar más”, dijo.

La oposición madrileña

"Lecciones de protagonismo las justas", decía Alfonso Serrano, número dos de Ayuso en el PP, que durante estos días pasados ha alimentado la polémica como secretario general del PP. En el otro lado, la oposición madrileña, que en plena precampaña electoral ha ido viendo cómo el equipo de la presidenta iba aumentando el ruido en torno al acto mientras en el envite el resto de los candidatos iba quedando fuera del foco en el día más importante de la Comunidad y a apenas un mes de las elecciones.

"Hemos estado en comunicación permanente con Presidencia", apuntaban fuentes del entorno de Juan Lobato, que públicamente ha querido dejar claro que esto no es más que "la búsqueda de conflictos de la nada". "¿La preocupación es si viene un ministro u otro?", se preguntaba el candidato socialista intentando reducir la polémica, en línea con las palabras de Mónica García, que ha insistido en que "esta polémica le interesa al 0% de las madrileñas".