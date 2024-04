Esta es la puerta más antigua de Madrid: te sorprenderá saber la calle en la que se encuentra

Madrid es una de las ciudades arquitectónicamente más bonitas e importantes de España. Cuenta con cientos de edificios de la época que no se han retocado y que mirando a sus fachadas puedes apreciar las maravillosas obras de arte que se hicieron hace ya muchos años en la capital. Pero, si habláramos de la puerta más antigua de Madrid pensarás, ¿será la emblemática Puerta de Alcalá, no?, o ¿la Puerta de Toledo?. Pues la respuesta es rotundamente no.

La puerta más antigua de Madrid

Te sorprenderás cuando te diga que la puerta más antigua de la capital, es una puerta de madera en una callejuela de la comunidad madrileña, nada que envidiar a las emblemáticas y grandes puertas de esta ciudad.

Caminando por el Madrid antiguo, por esas zonas en las que paseando, te llevarán a esa época en la que era la artesanía, los nobles, los caballos y las tabernas, las que impregnaban de personalidad las calles del centro. Ahora, muchos años después, podemos hablar de que la puerta más antigua de Madrid está en la Calle del Codo, en la entrada de la Torre de los Lujanes.

La puerta más antigua de Madrid / Pinterest

Una puerta de acceso robusto e inspiración árabe, en una calle estrecha de 74 metros en la que se llega "al Siglo de Oro". Una puerta que combina con el resto del edificio y que no queda fuera de lugar con respecto al resto.

Las puertas más emblemáticas de Madrid

1. La Puerta de Alcalá

La Puerta de Alcalá se convirtió en uno de los primeros arcos del triunfo construidos en Europa desde la caída del Imperio Romano. A día de hoy es la más emblemática de la capital y es una de la más visitada diariamente por turistas.

2. Puerta de Toledo

El encargo de esta puerta data de 1813, que acabó con sus obras en el año 1827. Dado el carácter conmemorativo con el que cuenta esta puerta, cuenta con decoración con trofeos militares, el escudo de la ciudad y con una inscripción en la cúspide: "A Fernando VII, el Deseado, padre de la Patria, restituido a sus `pueblos, exterminada la usurpación francesa".

3. Puerta de San Vicente

La Puerta de San Vicente, se encuentra en la glorieta de San Vicente frente a la estación de Príncipe Pío. Es una puerta de estilo barroco que fue derribada en el año 1770, para reordenar los accesos del Palacio de Oriente y su conexión con El Pardo.

4. Puerta de Hierro

Esta puerta está situada a las afueras de Madrid. En su tiempo era la entrada al Real Sitio de El Pardo, coto de caza reservado a la realeza y a sus nobles invitados. El nombre de esta puerta ha dado nombre a numerosos lugares e instituciones de su entorno cercano, además de a la urbanización que también cuenta con el nombre de 'Ciudad Puerta de Hierro'.