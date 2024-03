El PSOE de Madrid se personará en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso

El PSOE de Madrid se va a personar en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Alberto González Amador después de que la jueza de Instrucción número 19 de Madrid lo haya citado como investigado tras admitir la denuncia de la Fiscalía por dos presuntos delitos de fraude a Hacienda y uno de falsedad en documento mercantil. Así lo ha adelantado la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Marta Bernardo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que también la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha dicho que su grupo está estudiando esta opción.

Según ha indicado Bernardo, el grupo socialista ha estado hablando con sus abogados y creen "que es oportuna la personación" en el caso y ha aprovechado para pedirle al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exija el "cese inmediato" de Díaz Ayuso tras hacer sido citado su pareja como investigado y ha dicho que, si no lo hace, “está describiendo su autoridad en el PP, que es cero”.

La portavoz de Más Madrid ha dicho que también están estudiando esta posibilidad porque considera que "lo único que nos queda es estudiar todas las vías legales para acabar con esta vergüenza" y esta "barrabasada" después de conocer, ha dicho, "que tenemos una presidenta que hace de abogada defensora de un defraudador confeso" y "un parlamento defensor" de compañías privadas, en referencia al Grupo Quirón.

Por su parte, Vox sigue defendiendo que respetan la presunción de inocencia y, según ha dicho el portavoz adjunto del grupo, Iñigo Henríquez de Luna, “hasta que no avancen” las investigaciones no se van a pronunciar, ya que entienden que ya sabían que había una investigación de la Fiscalía que cuando se remite al juzgado se abre la investigación. Lo que sí ha pedido Henríquez de Luna es “ejemplaridad” Díaz Ayuso y que dé las explicaciones que la ciudadanía y los medios de comunicación le reclaman. El diputado de Vox ha manifestado que “inicialmente” la presidenta “se lanzó a dar una explicaciones que muchos entendieron excesivas y luego ha dejado de darlas” porque entiende que el caso no afecta a la Comunidad de Madrid. En este sentido, Henríquez de Luna ha zanjado que “en el término medio esta la virtud” y ha insistido en pedir explicaciones a Díaz Ayuso.

En cuanto al portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha insistido que se trata del caso de “un particular al que se le haya hecho una inspección y que un juzgado va a dirimir” y ha recordado que "no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid".

Bloqueadas las comparecencias en la Asamblea

Por su parte, la Mesa de la Asamblea, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, ha bloqueado todas las comparecencias solicitadas por la oposición en relación con el caso y sobre las amenazas a periodistas por parte de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Más Madrid y el PSOE habían registrado una batería de solicitudes de comparecencia que incluían la de Rodríguez, del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín; del titular de Interior, Carlos Novillo; de la directora general de Medios, Cristina Gil, y del director general de Seguridad, Luis Miguel González Morato. También se pidió la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y de directivos del Grupo Quirón para explicar la relación de contratos entre la administración y el grupo empresarial.