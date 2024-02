El nuevo postre de moda llega a Madrid con un local único: estos son los nuevos tiramisú de sabores

El tiramisú es un postre que nunca puede faltar. Seguro que si alguna vez has viajado a Italia, no ha faltado nunca la pizza o la pasta, pero tampoco falta el tiramisú. Si vas a un restaurante a comer, el tiramisú es uno más del que no te puedes ir sin probar.

Es uno de los postres clásicos preferidos por los amantes del buen comer. Un postre para los amantes del café que necesitan terminar con algo dulce las comidas, o que las meriendas dulces son sus favoritas.

La tienda especializada en tiramisú en Madrid

Para los amantes del tiramisú, ha abierto una nueva tienda en Madrid especializada solo en este postre típico. Este nuevo local lleva el nombre de Sapori di tiramisú que ofrece sabores innovadores. Este poste bañado en café, tiene su carta incluye nueve sabores más, aparte del tradicional.

De estos nueve sabores, ocho son permanente, mientras que este último va cambiando: Estos son sus sabores:

Tiramisú Valentina : de chocolate negro y naranja confitada.

: de chocolate negro y naranja confitada. Tiramisú de limón : con bizcochos bañados en limoncello y ralladura de limón.

: con bizcochos bañados en limoncello y ralladura de limón. Sapori di tiramisú : con diferentes sabores como dulce de leche con galletas Lotus, Nutella, chocolate blanco con crema de pistacho.

: con diferentes sabores como dulce de leche con galletas Lotus, Nutella, chocolate blanco con crema de pistacho. Tiramisú de frutas: coco, frutos rojos y maracuyá.

Además, puedes comprar el tiramisú sin gluten, para los intolerantes. Eso sí, se deben encargar con antelación.

La tienda de tiramisú, se encuentra en la calle de Modesto Lafuente 31, en el barrio de Ríos Rosas. La tienda está abierta de lunes a sábado de 11:30 a 21:00 horas y los domingos de 11:30 a 18:00 horas.