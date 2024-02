El Wallapop del Ayuntamiento de Madrid da a casi 60.000 objetos una segunda oportunidad desde 2019

Fernando de Córdoba (@gamusino en X, antes Twitter) estaba haciendo cambios en casa y se dio cuenta de que tenía una tostadora que no necesitaba. La llevó a un punto limpio del Ayuntamiento de Madrid y allí conoció ReMAD, un servicio que funciona desde 2019 como una suerte de Wallapop municipal. Los ciudadanos que tengan objetos limpios y en buen estado que ya no usen, pueden registrarse en la web de ReMAD, subir fotos de lo que quieren donar y llevarlos a uno de los 16 puntos limpios fijos que se reparten entre la mayoría de los distritos de la capital.

De esta manera, recibirán 100 puntos por unirse a esta red de economía circular y otros 100 por ofrecer un objeto, y podrán llevarse un objeto de alguno de los puntos limpios gastando 50 de esos puntos. "Mi temor era que no lo usara nadie, que fuese un servicio que estaba ahí por estar, pero lo usa muchísima gente", dice De Córdoba. Desde que se puso en marcha esta iniciativa, en 2019, "se han dado de alta 58.838 objetos", tal y como ha trasladado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que encabeza Borja Carabante.

En diciembre de 2023, ReMAD alcanzó los a los 10.035 usuarios, que sólo pueden subir 10 objetos mensuales a la web "para que no se colapse" el sistema, opina De Córdoba, que trabaja como consultor para marcas y que compartió la información sobre esta iniciativa municipal en un hilo de Twitter.

Hay un servicio del Ayuntamiento de Madrid que creo que poca gente conoce (yo al menos no) que se llama ReMAD, y es una especie de Wallapop en los puntos limpios. Puedes llevar objetos que estén bien y traerte otros. https://t.co/urt9vXlmu7 pic.twitter.com/HUNKXNRewB — Fernando de Córdoba (@gamusino) January 27, 2024

Se donan 10 objetos por persona como máximo al mes

"Yo tengo la casa llena de cosas que me da pena tirar porque están en buen estado. No es lo mismo una televisión que ya no funciona que unas tazas, unos vasos, una botella o algo así que te sobra. Tenía los objetos colgados en Wallapop, pero conlleva más trabajo, para sacarle cinco euros a una cosa tienes que estar hablando con un montón de gente", explica Fernando de Córdoba.

Este nuevo usuario de ReMAD decidió, tras conocer que existía este mecanismo, hacer limpieza en casa y afirma que "ha sido una maravilla". "En mi punto limpio, la empleada fue súper amable y he visto que, de las 10 cosas que subí, ya están publicadas siete en la web sólo hay una que no está reservada, así que se ve que ha tenido éxito", zanja.

"Cuando tenemos demasiadas cosas en casa, sobre todo cuando tenemos cosas que se pueden usar y no usamos, nos agobiamos, nos absorben energía y nos sentimos culpables si las tiramos a la basura, porque estamos privando a otros de usarlas", reflexiona.

Catálogo de productos en la página de ReMAD / ReMAD

Los productos más demandados

Los usuarios de ReMAD pueden buscar los objetos en la web filtrando por distritos o por tres categorías (hogar, niños y bebés y deportes y ocio). Desde el Área de Gobierno de Carabante trasladan que "los juguetes son los elementos más depositados, y los más demandados, las bicicletas y los juguetes de piezas".

Así lo confirma De Córdoba, que asegura que "de lo que más he visto en esta web son cosas de niños, juguetes, carritos, patinetes, libros, y tiene todo el sentido, porque no las llegan a gastar y están perfectamente".

Él mismo trabajó en una empresa, Weblocks, en la que los propios empleados iniciaron un servicio similar. "La gente subía cosas de las que se quería deshacer a un canal en Slack y nos las regalábamos, nos las intercambiábamos o las vendíamos".

"A mí me vino muy bien", recuerda: "Le pude dar salida a una sandwichera que no utilizaba y le compré a una compañera una funda para una cámara de fotos". Funcionaba porque se desarrollaba en un espacio al que los miembros de ese canal de Slack iban todos los días a la oficina, por lo que no tenían que enviar los objetos por correo, y eran "gente de total confianza".

Dos usuarios de ReMAD entregan a un empleado del servicio municipal un carrito infantil. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

"Si todos pensásemos un poco qué cosas tenemos en casa a las que no les estamos dando uso y que están molestando, todo sería mucho más sostenible", sentencia este usuario que ha dado a conocer el servicio de ReMAD, centrado en la economía circular, con un tuit que ha acumulado más de 10.000 reproducciones.