La fotografía como ficción

Dice Eduardo Momeñe que todo retrato es una ficción, pues el fotógrafo pide a su modelo que pose para él y, efectivamente, este adopta una postura que no es la natural de su comportamiento, una postura en cierto modo ficticia, una puesta en escena. Se puede comprobar este aserto en la amplia exposición de obras de Momeñe que el Círculo de Bellas Artes de Madrid muestra hasta el 21 de enero con el título expresivo de Retratos y otras ficciones.

Todas las fotografías que se pueden ver en esta exposición fueron tomadas en el mismo espacio, el estudio de Eduardo Momeñe, durante más de 40 años, desde 1978 hasta este 2023. El trabajo en estudio es en el que el fotógrafo bilbaíno ha invertido más tiempo, se encuentra más cómodo y creativo y le resulta más gratificante y placentero. El estudio, para Momeñe, es un no-lugar donde todo es posible porque desaparece el mundo alrededor.

El estudio es el escenario. Ahí, en el instante de hacer la fotografía, solo existen el artista y su modelo: músicos, escritores, cantantes, deportistas, estatuas vivientes… que le sirven para jugar con la realidad y la ficción. A quienes más retrató Momeñe fue a personajes del mundo de la cultura: escritores como Terenci Moix, Alfonso Armada, Julio Caro Baroja, Juan Goytisolo, Jon Juaristi… músicos como la violonchelista Suzana Stefanovic (a la que acompaña un retrato de sus dos manos), la pianista Ksenia Dyachenko, los violinistas Igor Mikhailov y Elena Mihhailova, la cantante y compositora Fania, Leonard Cohen, Ian Anderson -el líder de Jethro Tull (Momeñe también tuvo su grupo de rock en 1967, Old Music)-, gentes del cine como Wim Wenders, las actrices Emma Suárez y Pilar López de Ayala… Y también fotógrafos: Robert Mapplethorpe, Luis Baylón, Ouka Leele, Isabel Muñoz… Hizo un trabajo importante durante la Movida madrileña desde las páginas de La Luna de Madrid (Borja Casani, Ágatha Ruiz de la Prada, El Hortelano).

Como producto de una mirada individual, cada fotografía de Momeñe habla por sí misma y da al espectador la posibilidad de construir un relato sobre cada una de ellas, aunque a veces se puedan encontrar relaciones entre unas y otras, como en un diálogo que mantuvieran desde sus respectivos encuadres.

Uno de los retratos de Momeñe expuestos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid / EM

La revista Nueva Lente bautizó en 1974 como Quinta Generación a una serie de fotógrafos que estaban cambiando la cultura fotográfica en España. Incluía a Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Josep Rigol y también a Eduardo Momeñe. Fotógrafo, cineasta y crítico de fotografía (publicó sus primeros trabajos en las revistas Nueva Lente y Fotografías), Momeñe es autor de varios libros de referencia: Visión fotográfica, We Were Not There, Arts & Photographs, Las fotografías de Burton Norton (en este último incide en su propuesta de la fotografía como ficción). After Photo es un proyecto concebido para autopublicar y autodistribuir su obra y la de otros fotógrafos como Bernard Plossu.

Sus trabajos más recientes se publicaron en las revistas Frontera D y Quesabesde. Para la televisión autonómica del País Vasco (ETB) realizó los 13 capítulos del programa divulgativo Puerta abierta. Sus fotografías han ilustrado reportajes de moda en revistas como Vogue, Marie Claire y Elle. En este género se formó como ayudante en el estudio de Uwe Ommer en París, adonde se fue en 1975 abandonando sus estudios de Economía. La mayor parte de sus fotografías son en blanco y negro, convencido de que es lo que mejor las identifica con su obra, aunque las hay también en color, que utilizó en libros como El placer de la fotografía.

Con una gran formación intelectual, profundo conocedor de música, arte, cine y literatura, Eduardo Momeñe también imparte lecciones de fotografía en el Máster internacional de Documentalismo y Narración Fotográfica de la Escuela EFTI, y ha dictado cursos, talleres y seminarios, algunos en el Círculo de Bellas Artes, donde ahora expone sus retratos.