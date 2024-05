Adiós a Arantxa del Sol en televisión: prescinden de ella tras su última confesión

Arantxa del Sol estuvo presente anoche en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras', donde por fin desveló el delicado episodio que protagonizó junto a Ángel Cristo cuando las cámaras no estaban grabando. Era el propio concursante quien, el pasado jueves, retaba a su excompañera en pleno directo.

"No tiene nada que ver, pero bueno. Mis valores son el honor, el valor, la lealtad, ¿cuáles son los tuyos, Arantxa? Cuenta lo que pasó en la lancha", espetó Ángel desde la Palapa, dejando descolocado a Jorge Javier Vázquez: "¿Pero qué es lo de la lancha? Ahora sí que me he perdido". "Que cuente lo que pasó en la lancha", insistió.

La confesión de Arantxa del Sol sobre Ángel Cristo Jr.

Sin embargo, después de que otros colaboradores insistieran para que lo contara, acabó desvelando lo sucedido. "Yo le insulté. Utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como 'ladilla' o 'parásito'. Le dije cosas fuertes, la verdad", empezó diciendo.

Pero además, reconoció que llegó a haber contacto físico: "En un momento dado, le di una colleja y le dije: 'Ya te vale'. Yo estaba súperenfadada. Eso es todo lo que pasó, por todas las mentiras que estaba contando". "Entre ellas, la más fuerte, lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido", comentó ante la sorpresa del público.

Vetada Arantxa del Sol por pegar a uno de sus compañeros

Arantxa del Sol que ha sido una de las concursantes de la última edición de 'Supervivientes 2024', aunque ya expulsada. Tras su salida de la isla, como todo el resto de sus compañeros, asisten semanalmente a los debates en directo de Telecinco. Sin embargo, tras la confesión de del Sol sobre la agresión a su compañero -Ángel Cristo en Honduras-, el programa y la cadena han tomado la decisión que prescindirán de la asturiana.

“Nunca me imaginé que me iba a pasar todo esto, no entendía por qué hacía eso”, explicaba Arantxa en el programa. “Me sentí muy utilizada y mi marido creo que también ha sido utilizado por su amiga Ana Herminia y yo por Ángel”, aseguraba la también modelo, que dio detalles de cómo vivió un encontronazo con su compañero. Por tanto, de cara a los próximos debates, el programa prescindirá de la ex concursante.