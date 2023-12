Vía libre a las estufas de gas en las terrazas de Madrid: Almeida retira su prohibición tras la decisión judicial

Con tres sentencias en contra, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido no seguir litigando y suprimir de la ordenanza la prohibición del uso de estufas de gas en las terrazas de Madrid. Hace solo una semana, la sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid dio en parte la razón a empresarios y hosteleros de la capital y tumbó esta prohibición que había incorporado el equipo de gobierno de la pasada legislatura en la ordenanza municipal. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento entienden que "no procede presentar un recurso de casación" porque no tiene posibilidad de prosperar, así que el consistorio ha decidido ha optado por dar vía libre a estas estufas.

Según la ordenanza, bares y cafeterías de la ciudad debían retirar este tipo de calefactores a partir del 1 de enero de 2024, pero aunque no haya aún sentencia firme ya no tendrán que hacerlo. La comisión de terrazas ya estaba trabajando "en un encaje para la moratoria antes de la decisión de los tribunales", según la información que traslada el equipo de vicealcaldía. Pero "dada la urgencia y excepcionalidad surgidas tras las resoluciones judiciales", el Ayuntamiento ha decidido que "cautelarmente" no se haga efectiva esta prohibición y una vez que se reciba notificación de la sentencia firma los dos artículos que hacen referencia a este asunto "quedarán definitivamente retirados de la ordenanza (...), en cumplimiento de los principios de buena administración y seguridad jurídica y para evitar un innecesario perjuicio a los terceros afectados".

De esta forma queda superada una de las cuestiones polémicas que acompañó a la normativa sobre las terrazas que impulsó en su momento Begoña Villacís como alcaldesa durante el gobierno de coalición con José Luis Martínez Almeida, y las terrazas de veladores podrán continuar las 2.952 estufas de gas que ya tenían autorizadas en sus permisos, al tiempo que se abre la posibilidad para todas las demás de solicitar su instalación desde el momento en el que la sentencia sea firme. Los magistrados del TSJM han considerado que la ordenanza carece del preceptivo estudio sobre el nivel de contaminación de este tipo de aparatos calefactores.

La decisión para suprimir los artículos referidos a las estufas de gas se ha tomado este martes por la mañana en una comisión técnica. En la misma, se ha recordado también que las terrazas ubicadas en banda de estacionamientos "deben cesar su funcionamiento el 31 de diciembre de 2023, estableciéndose un plazo de desmontaje a lo largo del mes de enero de 2024 (en el que ya no puede desarrollarse actividad comercial) sin que por ello se devengue la tasa correspondiente".

Desde el consistorio se advierte, asimismo, que si durante este periodo "alguna terraza continúa con su actividad, además de las sanciones correspondientes, la tasa sí será exigible hasta el cese definitivo de la actividad".