Los Cronistas de la Villa rechazan darle la Medalla de Honor de Madrid a Israel

Los Cronistas de la Villa no están de acuerdo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La institución ha emitido dos informes, no vinculantes, mostrando su disconformidad a otorgar al pueblo de Israel la Medalla de Honor de la ciudad. Una decisión aprobada en el Pleno municipal del pasado 30 de octubre, en plena ofensiva israelí sobre Gaza, con los votos a favor de PP y Vox, y a la que se opusieron Más Madrid y PSOE.

“Desde el grupo municipal del Partido Popular vamos a apoyar, como no podía ser de otra manera, la proposición que ha presentado el grupo municipal de Vox que condena los ataques terroristas de Hamás. Y lo vamos a apoyar en todos los puntos, incluido también el punto tercero que habla de lo que es la Medalla de la Ciudad de Madrid, pero hay que hacer una salvedad, y es que tenemos que estar pendientes de lo que decidan luego los Cronistas de la Villa que tienen que emitir informe”, dijo en aquel Pleno el portavoz del grupo municipal del PP, Carlos Izquierdo.

Preguntada al respecto de esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de este jueves, Inmaculada Sanz, la portavoz municipal, ha replicado que el área de Cultura está "estudiando" los argumentos esgrimidos por los Cronistas y que el Consistorio no va a dar un veredicto hasta que no concluyan dichos análisis. Sanz ha rechazado hacer valoraciones sobre "el fondo de la cuestión", alegando que "ya se han pronunciado al respecto" en múltiples ocasiones, aunque ha vuelto a condenar el "salvaje atentado" cometido por "un grupo terrorista como Hamás" contra "un estado democrático como es Israel.

La oposición de los Cronistas de la Villa

La Cadena Ser ha adelantado este jueves que los Cronistas de la Villa han emitido dos informes desfavorables con esta decisión del Gobierno de Almeida. Uno de ellos, firmado por cinco Cronistas en representación del Instituto de Estudios Madrileños, argumenta que la distinción a Israel no se ajusta a los requisitos detallados en el reglamento del Ayuntamiento de Madrid.

Una postura compartida por el segundo informe, firmado a título individual por la Cronista Ruth Toledano, quien coincide con sus compañeros en que la propuesta de conceder la Medalla de Honor al pueblo de Israel “no se ajusta a ninguno de los requisitos contemplados” en el artículo 17 del reglamento.

Según el mencionado artículo sobre distinciones honoríficas, la Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid se otorgará “con carácter excepcional para distinguir a aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras que hayan destacado por sus extraordinarios méritos personales y por haber prestado servicios muy relevantes a la ciudad de Madrid”.

Pero, según explica Toledano a EFE, ella no se remite únicamente al reglamento, sino que, también como ciudadana de Madrid, hace una “reflexión política y ética” que consideraba “necesario” hacer. Argumenta, en este sentido, que el Gobierno de Israel “viene llevando a cabo un largo y sistemático proceso de invasión, colonización y violencia en Palestina, que en las últimas semanas se ha convertido en un auténtico genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza”.

“Es terrible que Almeida, a propuesta de Vox, pretenda ensuciar así, manchar, la moral del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, de toda su ciudadanía”, dice a “título individual” como Cronista y, “desde luego”, como ciudadana de Madrid.

Maestre llama a hacer "presión"

Tras conocerse la opinión de los Cronistas de la Villa, la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha realizado un llamamiento a que la ciudadanía madrileña participe en la “presión” contra el alcalde para evitar que el Consistorio otorgue la Medalla de Madrid al pueblo de Israel.

“Animo al pueblo madrileño a ser parte de la presión contra este Ayuntamiento; animo a la gente de Madrid a posicionarse públicamente, a presionar públicamente en redes sociales y medios de comunicación, a través de cualquier fórmula con la que le pueda llegar a Almeida para que esa medalla no se conceda y Madrid siga siendo una ciudad del lado de la paz y los derechos humanos”, ha dicho Maestre en declaraciones a la prensa.

“Le preguntamos a Almeida qué va a hacer sabiendo que los Cronistas de la Villa ya se han pronunciado. Exijo una respuesta inmediata y clara; no caben ambigüedades ni alargar esta cuestión, es un sí o un no. ¿La va a conceder en su propio nombre -porque, desde luego, no en el nombre de la ciudad de Madrid- la Medalla de Madrid a Israel?”, ha lanzado Maestre.