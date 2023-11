Almeida calienta el pleno del Ayuntamiento exhibiendo fotos de Hamás: "Los nuevos mejores amigos de Sánchez"

Tal y como se esperaba, el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid de este martes ha empezado bronco. El inicio de la sesión ha seguido el guion previsto, con la ley de amnistía y las sucesivas concentraciones frente a Ferraz monopolizando las primeras intervenciones. No obstante, en su respuesta a la portavoz socialista, Reyes Maroto, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha elevado varios octavas el tono del debate al referirse a Hamás como "el nuevo mejor amigo de Sánchez".

Maroto ha comenzado su intervención recomendando a Almeida que tome “sales de frutas”, en alusión al eufemismo utilizado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para definir sus palabras contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la pasada sesión de investidura. Seguidamente, la concejala socialista ha interpelado al alcalde, preguntándole qué medidas va a tomar contra la violencia en las calles, que está alterando “la convivencia de los vecinos” y "afectando negativamente" a comercios y restaurantes; así como afeándole la "tímida condena" del PP a los actos violentos y a los cánticos fascistas, homófobos y racistas.

"Señor Almeida, usted ha permanecido demasiado tiempo en silencio, lo que le convierte en cómplice de los violentos", ha aseverado Maroto, antes de comparar a Almeida con Enrique Tierno Galván, "el mejor alcalde que ha tenido Madrid". La portavoz ha sacado a colación el bando proclamado por Galván cuatro días después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando se celebró una manifestación masiva por la Constitución, en el que conminaba a los madrileños a manifestarse de forma pacífica y democrática, para decirle al edil popular que "no está nunca a la altura de ser alcalde de esta ciudad".

Alusiones a Hamás y a la fruta

La contestación de Almeida ha sido, como poco, contundente. “Señora Maroto, una precisión: Enrique Tierno Galván no hubiera votado a favor de la amnistía”, ha comenzado replicando el alcalde popular. Tras esto, Almeida se ha lanzado a criticar duramente el "modelo de convivencia" del PSOE, a quien ha acusado de aliarse con "terroristas, golpistas y corruptos".

Comenzando por la habitual retahíla en contra de los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y vascos - "Su modelo de convivencia pasa por aliarse con los herederos de ETA, con los golpistas que incendiaron las calles de Barcelona"-, el regidor popular ha escalado un par de peldaños aludiendo a que Hamás "haya definido a Sánchez como su mejor amigo internacional”.

Mientras pronunciaba estas palabras, Almeida ha ido exhibiendo una serie de fotografías desde el atril del pleno del Ayuntamiento. Primero, algunas imágenes de sedes socialistas del País Vasco vandalizadas por ETA; después de calles ardiendo en Barcelona en octubre de 2019, mientras preguntaba a Maroto: “¿Ha visto alguna estampa de Madrid así? Estos son a los que van a amnistiar”; para, finalmente, sacar una fotografía de miembros de Hamás.

Fotografía en mano, el alcalde ha vuelto a referirse a los terroristas de Hamás como "el nuevo mejor amigo" de Sánchez, y ha ironizado la "cara de felicidad" de la rehén israelí que aparece en la misma. “Hamás es un grupo terrorista y hay que condenarlo sin paliativos porque si no, su modelo de convivencia pasa por aliarse y ser socios de los que mataron a más de 1.000 personas en Madrid”, ha subrayado Almeida, antes de cerrar su intervención satirizando sobre el nuevo lema del PSOE, 'keep calm and carry on': "Señora Maroto, 'keep calm' and mucha fruta".

Reprobación a Ortega Smith por sus actos en Ferraz

Este nuevo cruce de acusaciones entre Maroto y Almeida ha sido solo el preámbulo de un pleno que apunta a discurrir en la misma línea que los anteriores: con la política nacional opacando las cuestiones que atañen a la ciudad de Madrid. En este sentido, la portavoz del PSOE-M en el Consistorio ha anunciado una moción de urgencia para reprobar al líder municipal de Vox, Javier Ortega Smith, por acudir a las concentraciones frente a la sede socialista y dirigirse al jefe del operativo policial “para advertirle de que estaba allí para que la policía “no se extralimite en sus funciones” y con el objeto de “prevenir abusos de autoridad” de los agentes desplegados.

Es por ello que pide “reprobar al señor Javier Ortega Smith” por su “falta de respeto, en forma de amenazas y coacciones, a los miembros del Cuerpo de Policía Nacional que prestan sus servicios en las Unidades de Intervención Policial”, así como por “alentar las concentraciones ilegales en la sede de un partido político” que “han provocado graves disturbios en nuestras calles, problemas de convivencia vecinal, agresiones a policías y periodistas y daños en el mobiliario urbano”.