Los debates nacionales opacan la política municipal en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid

José Luis Martínez Almeida en el pleno del Ayuntamiento de Madrid

De reyes y princesas, también de la guerra y de memoria histórica, pero solo de los últimos 50 años. De eso iban varias de las iniciativas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. En las vísperas del debate de investidura de Pedro Sánchez, la política nacional lo opaca todo, también en los plenos municipales. En el Consistorio madrileño, la portavoz socialista, Reyes Maroto, llevaba preparada su pañoleta amarilla con la inscripción "no a la tala" de árboles para mostrarlo en su intervención sobre la línea 11 de Metro y sus exigencias al gobierno municipal. Pero le ha servido de poco, no le ha lucido nada porque se ha encontrado una respuesta que no esperaba. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha arremetido contra la exministra del Gobierno de Pedro Sánchez precisamente por su antiguo cargo: "Es la viva imagen de la degeneración de sanchismo".

Había propuestas y proposiciones sobre la entrada de vehículos contaminantes al distrito centro, el problema de los pisos turísticos en la ciudad o el plan para los terrenos de Méndez Álvaro, pero el peso del pleno estaba en la clave nacional de los temas. Almeida ha aprovechado su intervención para intentar noquear a Maroto, a quien se ha visto este martes molesta dentro y fuera de su escaño, donde ha insistido en que ella no está en el pleno para engordar el debate de la política nacional sino para hablar de Madrid. Al menos hoy. Los populares, con su mayoría absoluta, no tienen reparo en que las críticas al sanchismo lo inunden todo.

Bildu y ETA se han colado prácticamente en cada intervención de los populares dirigida a los socialistas, también Carles Puigdemont, en un pleno en el que el ausente ha sido Javier Ortega Smith, que no ha acudido y ha dejado la portavocía en manos de Carla Toscano. No ha habido, pues, respuesta del máximo dirigente de Vox en Madrid sobre la los tres años de prisión que ha solicitado la Fiscalía para el exvicesecretario de Juventudes de Vox, Luis Felipe Ulecia, que iba en las listas al Ayuntamiento, por ayudar presuntamente a vandalizar un mural feminista en el distrito de Ciudad Lineal.

Almeida, Borja Carabante, Borja Fanjul o el portavoz Carlos Izquierdo son los que han mencionado los independentistas en sus turnos. El alcalde con especial énfasis dirigiéndose a Maroto, a quien ha echado en cara que el PSOE esté más preocupado por los gastos en los que ha incurrido el Ayuntamiento para "engalanar" la ciudad con motivo de la jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Ha tachado así a la exminsitra de ejemplo de "degradación institucional del 'sanchismo'" por reclamar esas cuentas y no pedir, en cambio, "cuentas a Bildu para que esclarezca los 300 asesinatos de ETA que no están esclarecidos" o a "Carlos Puigdemont que se arrepienta del golpe de Estado y que devuelva el dinero, sino que aplaude la amnistía y la malversación".

Pero no son solo PP y PSOE. Vox y Más Madrid también han puesto sobre la mesa asuntos que van más allá de las competencias municipales, como el rechazo a lo que ocurre en Israel y Palestina, cada uno con su versión y sin acuerdo posible, como ya han demostrado también en la Asamblea. Vox ha incluido también un llamamiento en apoyo "a los cristianos" que viven en este rincón de Oriente Medio y ha sugerido, otra vez, que la izquierda no defiende por igual a los muertos de un lado y de otro. Los populares han votado a favor de su propuesto, no así a la de Más Madrid. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, con gesto enfadado, ha retado a la portavoz de Vox, Carla Toscano, a subir a la tribuna "a decir la verdad", entre otras cosas, que la propia proposición de Más Madrid sobre la condena de los "bombardeos indiscriminados por parte del Gobierno de Israel", reza tambiénen en su texto que lo sucedido el 7 de octubre fue "un ataque terrorista sin precedentes contra Israel".

Noticias relacionadas

Por último, Vox ha incorporado al pleno de este lunes una proposición para que Madrid renueve su compromiso con la Constitución española. La fecha no es casual. Faltan días para que se produzca la investidura de Sánchez, previsiblemente con el apoyo de los independentistas, y se cumplen 45 años del referendum que permitió la aprobación de la Carta Magna. La propuesta ha incluido en esa defensa una mención expresa al "papel de la monarquía parlamentaria como símbolo de la unidad". "Felicidades, Alteza", concluía Fernando Martínez Vidal su intervención con fotos históricas de las últimas cuatro décadas y una imagen de la princesa Leoonor cerrando la proyección, tras reconocer que la Constitución "seguramente no es perfecta". Solo el PP ha apoyado su iniciativa. El PSOE se ha abstenido y desde Más Madrid, Edu Rubiño, ha pedido a los conservadores que dejen ya de repartir "carnés de españolidad".

A pesar de que el pleno ha girado en torno a la política nacional, el alcalde, ex portavoz nacional del PP, ha rechazado que ese vuelva a ser su papel en la nueva dirección que está preparando Alberto Núñez Feijóo: "No va a ocurrir".