El 'Triángulo de la moda' de Madrid languidece: decenas de locales echan el cierre

La calle Concepción Jerónima, a 350 metros de la Puerta del Sol, nace de la plaza de Jacinto Benavente y serpentea hasta llegar a Puerta Cerrada. Es una calle estrecha, donde no da mucho el sol, pero en su día era un hervidero de gente, con multitud de tiendas de mayoristas de ropa. “Han cerrado casi todas, de aquí al final de la calle, quedamos nosotros y poco más”, dice resignado Pedro Gallego, uno de los pocos que capean el temporal. La calle está poblada de persianas echadas y carteles de “Se alquila” o “Se traspasa”. En verdad la epidemia de cierres se extiende a toda la zona, conocida como el 'Triángulo de la Moda', que es como se bautizó en 2018 a la asociación con más de 45 empresas mayoristas de ropa, hombre, mujer y bebé que todavía se mantenían, pero antes de la crisis iniciada en 2008 eran muchísimas más.

“Todo esto estaba lleno de tiendas al por mayor. No sólo esta calle. Doctor Cortezo, Conde de Romanones, Atocha, y luego el edificio que estaba en la plaza de Tirso de Molina, el Madrid Fusión, que tenía varias plantas y también había muchísimas tiendas”, asegura Esther, responsable con su hermana del negocio familiar instalado al inicio de Concepción Jerónima. “Hoy en día aguantamos pocos, nosotras lo hacemos luchando mucho, con videollamadas a los clientes, con venta on-line...”, confiesa sobre una tienda de ropa “no apta para discretas”, con colores llamativos y “mucho brillibrilli”.

En Concepción Jerónima la mitad de locales están cerrados

En la época de bonanza, todas las semanas la zona se llenaba de empresarios provenientes de toda España que venían hasta aquí a hacer encargos para sus tiendas. Encargos importantes. Hoy son calles sin apenas tránsito comparadas con la cercana Arenal. “Conseguir un local esos días era muy caro, rondaban algunos los 10.000 euros, ahora están mucho más baratos”, explica un portero de la zona. Dan fe de ello los innumerables establecimientos clausurados. En Concepción Jerónima hay un total de 34 locales, la mitad de ellos con la persiana bajada: Almacenes Luna, Andrino, tiendas de bisutería…

Halogenos en una tienda de chuches instalada en un antiguo establecimiento de mayoristas en Conde Romanones. / EPE

Detrás del cierre hay muchos factores, señalan los comerciantes. La crisis del ladrillo de 2008, que se prolongó casi un lustro, redujo ya la clientela. “Si no hay consumo, porque no hay estabilidad laboral, no hay demanda”, razona Gallego. A eso se sumó el auge de la venta on-line y el crecimiento de Cobo Calleja, el polígono industrial de mayoristas de Fuenlabrada, principalmente copado por chinos, aunque también había españoles. “Es que allí, por ejemplo, abren los domingos y contra eso es difícil competir”, comenta Esther.

“Varios que cerraron aquí se fueron para allá pero muchos también han acabado de cerrar allí”, añade Gallego, que apunta que la pandemia fue lo que terminó de rematar a mucho empresarios. “Si estábamos tocados, aquello fue terminar de hundirnos. El 13 de marzo de 2020 [el día del anuncio de la declaración del Estado de Alarma] se acabó todo”.

Tiendas de mayoristas cerradas en la calle Concepción Jerónima. / EPE

Las calles de barrio, de edificio señoriales, se va gentrificando poco a poco. Restaurantes veganos, pastelerías veganas, tiendas de chuches con fluorescentes de colores o tiendas de libros y juegos. De hecho, en Conde de Romanones se están cerrando últimamente operaciones inmobiliarias. “La calle tiene mucho potencial y hay mucho local cerrado”, precisa Javier, comercial de una inmobiliaria de locales que ya ha cerrado operaciones en esta zona, eso sí, muy a la baja. “Aquí un local podría costar entre 10.000 y 12.000 euros y ahora pueden estar entre 2.500-2.700. La época dorada ya no va a volver”, asegura el vendedor, que precisa que en algunos casos los inmuebles se podrían convertir, en las que son calles secundarias, en viviendas turísticas.

“Si es que por esta calle no pasa nadie, el tránsito es todo por la calle Atocha”, asegura una vendedora de una tienda especializada en leggings en el inicio de Concepción Jerónima. Abrieron hace apenas seis meses y la trabajadora tuerce el gesto cuando se le pregunta qué tal les va. Otras tiendas que abrieron hace poco sí parece que salen adelante. “Nosotros abrimos hace un año y parece que la cosa sí carbura”, comenta el encargado de Generación X, una tienda de cómics, libros y juegos de mesa. Lo que ya no abrirán en el barrio son nuevas tiendas al por mayor.

Niveles de prepandemia

Fuentes del Triángulo de la Moda han matizado que aunque es cierto que el volumen de mayoristas no es el mismo que desde hace unos años, los que se han mantenido (al menos los que forman parte de la asociación), "están recuperando los volúmenes de compra previos a la pandemia".

La asociación del Triángulo de la Moda, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid (desde que volvieron a activarla en 2018) está pudiendo desarrollar "acciones de visibilidad con el objetivo de poner en valor el peso que tiene la zona para el turismo de compras y abrir la puerta a otros mayoristas para que abran su negocio en la zona. Para el Ayuntamiento, es muy importante que se mantengan como asociación para poder apoyarles", señalan desde el colectivo.

Desde la asociación se está trabajando también en la digitalización de las tiendas, gracias al apoyo económico que han recibido desde el Ayuntamiento. Cuentan con su propio market place que permite a sus clientes comprar online en diferentes tiendas y recibir la mercancía en solo pedido.