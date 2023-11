Ayuso reconoce el insulto a Pedro Sánchez y lo reitera con ironía: "A mí desde luego me gusta la fruta"

Ayuso sobre el Me gusta la fruta: Si yo insulto a su familia lo mínimo es que diga por abajo me gusta la fruta / PI Studio

Si habitualmente la Asamblea de Madrid es una caja de resonancia de lo que ocurre a nivel nacional, el día en que se vota la investidura de Pedro Sánchez no podía serlo menos. Más aún cuando la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se coló como una de las protagonistas invitadas en la primera sesión del debate en el Congreso de los Diputados. Lo que se intuyó en sus labios -"hijo de puta"- mientras escuchaba desde la tribuna cómo Sánchez sacaba a relucir de nuevo a su hermano apuntando a un "probable caso de corrupción" ha sido reconocido y repetido con ironía por la propia Ayuso en la sesión de control.

"A lo mejor ustedes tragan con todo, pero yo para mis adentros sí que lo dije: me gusta la fruta". Y no lo ha dicho una vez sino varias durante su intervención en respuesta al socialista Juan Lobato. Poco antes, justo antes del inicio del pleno, el portavoz popular Carlos Díaz Pache aplaudía las palabras de la presidenta, "a mí me parece bien", justificando que "se le faltó el respeto".

Algo similar ha apuntado la presidenta: "El presidente del Gobierno con todo el abuso del poder utilizó la tribuna (del Congreso) y aprovechó para difamar a una presidenta autonómica, a mí y a mi failia". Y a partir de ahí, lo ha repetido con mofa. "Si espera que le alabe y le diga lo guapo y lo listo que es (por Pedro Sánchez) cuando está hundiendo España, si pretende que yo le haga la rosca (al presidente del Gobierno), se equivoca, a mí desde luego me gusta la fruta", ha sido la última frase en respuesta a Lobato.

La reacción de Ayuso al hablar Sánchez de ella / PI Studio

Molesta porque se le esté echando en cara algo que ella considera que no dijo en públicoh y lamentando que las cámaras la estuvieran grabando, ha rematado: "Soy una ciudadana libre que para mí misma puedo decir lo que quiera y lo que me da la gana".

Pero toda su intervención en respuesta a Lobato ha estado marcada por la ironía: "La señora (Mónica) García hace poco dijo mongola, y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor (Javier) Padilla hace poco dijo facha, y yo entendí, qué pacha. Yo entendí eso, pero qué tal con el señor Óscar Puente, que ayer estuvo sentado a su lado toda la jornada, porque no aprovechó para dar ejemplo y decirle deje de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando dice que es una mujer con dudoso equilibrio mental".

Me gusta la fruta. pic.twitter.com/kAtVhJmtFc — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 16 de noviembre de 2023

Lobato exige una disculpa

La reacción de la presidenta, que ya venía preparada y que su propio gabinete había advertido la noche anterior que se produciría hoy en la Asamblea, ha llegado tras la intervención de Lobato, que ha introducido directamente lacuestión en el debat: "Lo único mínimamente digno que puede hacer aquí hoy es pedir perdón al presidente (del Gobierno)". En un duro discurso, el portavoz socialista ha advertido a Ayuso del peligro que tienen las palabras y lo poco que se cuidan: "Se está pasando tres pueblos. ¿Se cree usted que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar agresiones físicas?". Lo de ayer, le ha espetado, fue "un acto indigno" de una presidenta autonómica.

Lobato llegaba hoy a la Asamblea con la clara intención de elevar el debate a la cuestión nacional. Tras asegurar que a Ayuso "le importa un pimiento la industria y los buenos sueldos" para Madrid, le ha asegurado que los socialistas van "a dar la cara para echarla" porque mientras ella "habla de dictadura en España, está reformando por la puerta de atrás hasta 15 leyes", en referencia a la modificación de las leyes trans y contra la LGTBIfobia y otras relacionadas con organismos públicos y que el PSOE cree que están tocando para reducir la transparencia. Le resumo lo sucedido ayer: "Feijóo pinchó, Ayuso insultó y Abascal se largó, vaya equipazo tienen ustedes".