Los colectivos LGTBI rechazan las reformas de las leyes de igualdad: "Ayuso, Madrid no es solo para ti" /

Se puede caminar y las calles aledañas no están llenas como el domingo, pero el centro de la plaza de la Puerta del Sol concentra a unos cuantos miles de personas que gritan mirando a las luces encendidas de la Real Casa de Correos de Madrid. No saben si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue dentro, pero se dirigen a ella. "Ayuso dimisión" corean para protestar por las reformas de la ley trans y contra la LGTBIfobia autonómicas que el PP quiere modificar. El pasado viernes, el grupo popular registró sendas proposiciones de ley para la modificación de ambas leyes, que la oposición y los colectivos LGTBI tachan de "paso atrás".

Aunque la manifestación estaba convocada por la Asociación Arcopoli, que lleva casi 20 años defendiendo los derechos de este colectivo en Madrid, los políticos han sido los primeros en tomar la palabra a su llegada y la diputada y senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, ha logrado levantar los primeros aplausos del público.

📢 NUESTROS DERECHOS NO SE TOCAN



Llenamos la Puerta del Sol contra la derogación de las leyes LGTBI y Trans en la Comunidad de Madrid 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/bpKQ7dXUCx — Más Madrid (@MasMadrid__) 13 de noviembre de 2023

Visiblemente emocionada mientras explicaba que participó en la redacción de las dos leyes que se aprobaron en 2016 (la Ley, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid), ha denunciado que con estas reformas Ayuso vuelve a "patologizar" a los transexuales, que es algo que había quedado superado con la ley trans nacional, y que devuelve a Madrid "al siglo pasado". "Nos volverán a encontrar en las calles, que es de donde salimos", ha sentenciado Antonelli.

La Puerta del Sol es un clamor!

AYUSO DIMISIÓN ⛔️ pic.twitter.com/HSd2HfFcpS — 🔻Mar Cambrollé 🏳️‍⚧️ Hay Ley Trans (@CambrolleMar) 13 de noviembre de 2023

Poco antes, el diputado autonómico Santi Rivero, portavoz LGTBI del PSOE, explicaba que las reformas que quiere sacar adelante el PP "eliminan además todo el capítulo dedicado a las sanciones e infracciones", de forma que el contenido de la ley queda diluida. "Es la primera vez que se va a vivir un retroceso de los derechos LGTBI", ha lamentado justo antes de que la socialista Reyes Maroto apuntara que "es lamentable que hayan comprado los postulados más ultra de la derecha".

Ellos han hablado y la gente ha seguido acercándose, llenando cada vez más la plaza y al grito de "la dictadura eres tú" en varias ocasiones, en referencia a las palabras de Ayuso de la semana pasada, en las que la presidente se refería con esa palabra al presidente del Gobierno aún funciones.

Ayuso defiende su reforma

La reforma prevista por el PP se ha encontrado, como era previsible, con el rechazo de Más Madrid y PSOE y las dudas de Vox, que aun sacando pecho por considerar que Ayuso ha "cedido" a sus pretensiones está aún analizando el texto para decidir si para ellos es suficiente lo propuesto por el PP. Pero la presidenta defiende su propuesta amparándose en que tiene el apoyo mayoritario de los madrileños porque lo llevaba en su programa y en que, desde su punto de vista, ofrece "mayor seguridad jurídica": no hay "un solo derecho que se le haya quitado absolutamente a nadie", asegura.

Los colectivos LGTBI rechazan las reformas de las leyes de igualdad: "Ayuso, Madrid no es solo para ti" / Europa Press

"El problema es que no se han leído la ley", ha recriminado este viernes a los grupos de izquierda y a quienes alientan esta manifestación, recalcando que sus reformas están basadas en lo propia ley estatal. La presidenta ha vuelto a incidir en la idea de los chiringuitos al asegurar que desde el Gobierno "habían creado un mundo paralelo para lobbies pero habían apartado a todas las personas que tienen mucho que decir al respecto", por eso ha insistido en que las reformas servirán para que "profesionales médicos, psicólogos, los docentes, los jueces, las personas especializadas, con rigor jurídico y científico" que considera que habían quedado relegadas ahora tengan mayor poder para decidir sobre las necesidades de los colectivos LGTBI. Tan convencida está de que no se alteran derechos que incluso ha asegurado que seguirá "haciendo campaña por visibilizar a las personas que tengan cualquier tipo de discriminación".

Los portavoces de Más Madrid y PSOE en la Asamblea de Madrid, Mónica García y Juan Lobato, han alentado este lunes la posibilidad de recurrir las modificaciones de las dos leyes para evitar “cualquier recorte de derechos y libertades”. García ha sido directa: "Vamos a interponer acciones legales”. Lobato, por su parte, ha apuntado que seguirán defendiendo los derechos de los colectivos LGTBI a través de "la resistencia parlamentaria, la pelea dialéctica y la vía judicial”.