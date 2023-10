Almeida pone fecha al encendido de las luces de Navidad, pero no desvela quién apretará el botón: "Ya he hecho 'spoiler'"

Luces de Navidad en Madrid, en 2022. / EFE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno qué día a qué hora y en qué lugar se encenderán las luces de la Navidad 2023-2024. Será el jueves 23 de noviembre, a las 19 horas en la renovada Puerta del Sol.

El pistoletazo de salida oficial se llevará a cabo, por tanto, un día antes que en 2022. Este año volverá a coincidir con la celebración del Black Friday. Las luces se desplegarán a lo largo de más de 230 emplazamientos de los 21 distritos madrileños y el coste se ha presupuestado en 4,3 millones de euros, un 7,5% más que en 2022.

Habrá 6.600 cadenetas, once abetos y una gran bola de Navidad, que este año se ubicará en Plaza de España, cerca de los Jardines de Sabatini, en zona peatonal, cambiando así su ubicación anterior del corte entre las calles Gran Vía y Alcalá.

Lo que no ha querido desvelar Almeida ha sido quién apretará el botón de encendido. "Todo no se puede decir, ya he hecho suficiente spoiler", ha dicho el alcalde entre risas.