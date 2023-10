La preocupación por la vivienda arrastra a los jóvenes madrileños al descontento político

Un grupo de jóvenes en Madrid.

No es nada nuevo hablar del problema de acceso a la vivienda entre la juventud. Se trata de un tema generacional que afecta a casi todos los menores de 35 años de España y que resulta especialmente acuciante en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Vivir de alquiler es una odisea para muchos jóvenes y comprarse una vivienda, una utopía inalcanzable para la mayoría de ellos. Ahora, un informe del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM) relaciona esta falta de oportunidades y de estabilidad con una creciente desafección política y desconfianza en las instituciones entre los jóvenes madrileños.

Bajo el título 'La juventud madrileña en 2023', el informe del CJCM analiza las inquietudes políticas, económicas y sociales de los jóvenes madrileños de entre 16 y 34 años. El retrato que ofrece este extenso estudio muestra a una juventud que, de forma general, considera que su situación es peor que la de los adultos y que deben afrontar mayores dificultades que en épocas pasadas. Especialmente, en lo que se refiere a oportunidades laborales y de acceso a la vivienda.

Este sentimiento, acorde con la realidad, se refleja en gran medida en un mayor descontento y desconfianza en el sistema y las instituciones. Eso sí, existen algunas diferencias por rangos de edad. El grupo de los más jóvenes (16 a 24), si bien se muestra algo más optimista respecto a su futuro, también es el que expresa un apoyo más "difuso" a la política y al sistema democrático. La creencia en que la democracia es el único sistema legítimo es un 15% menor que entre los adultos; asimismo, un 16% cree que una dictura podría ser un sistema igual de válido. Por su parte, los jóvenes-adultos (25 a 34), teóricamente inmersos en el proceso de transición a la vida adulta, manifiestan una preocupación mayor por la dificultad para construir su proyecto vital: trabajo estable, vivienda accesible y posibilidades de formar una familia.

En el aspecto positivo, la amplia mayoría de ambos grupos (80 y 75%, respectivamente) coincide en que la juventud actual disfruta de un mayor grado de libertad que en épocas pasadas. Más precarios, pero también más libres para actuar y expresarse. En cualquier caso, "la situación para los jóvenes parece ser menos crítica cuando se habla de ocio y libertad que cuando se tratan aspectos relacionados con sus condicionantes materiales", señala el informe.

Vivienda y salarios, principales preocupaciones

El estudio del CJCM analiza en profundidad aspectos como la implicación política, las inclinaciones ideológicas que se desprenden de determinadas posturas o el grado de aprobación de los servicios públicos. Respecto a esto último, de entre las políticas públicas de la Comunidad de Madrid, la de vivienda es la que peor valoración general recibe (4,5 sobre 10). "Las políticas de vivienda son las que peor evaluación merecen, con independencia del grupo de edad y muy particularmente entre jóvenes-adultos y adultos", detallan los autores del estudio.

Y es que el problema de acceso a la vivienda, junto a los salarios, son dos de los temas que más copan las inquietudes de la juventud madrileña. En línea con una media nacional de emancipación situada en los 30,3 años, la más alta de los últimos 20 años, los jóvenes de Madrid afrontan graves problemas para garantizar su independencia. Los dos rangos de edad analizados consideran de forma general (con una aceptación media cercana al 70%) que es necesario poner un tope a los precios de los alquileres.

De hecho, esta es, junto con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la bajada de impuestos, las medidas que más se repiten como prioritarias en las respuestas. En lo que a la liberalización del suelo se refiere, no obstante, no existe consenso alguno: "Los madrileños, respecto solucionar los problemas de vivienda construyendo más no lo tienen nada claro", resume el estudio.

El informe ha sido realizada por la empresa 40db y cuenta con 1.500 encuestados (1.000 jóvenes entre 16 o más años de edad y 500 de entre 16 y 35 años), con un error muestral de +/-2,53%. Las preguntas se respondieron entre el 24 de enero y el 15 de febrero de este año.

Apatía política

Desde el punto de vista de la opinión pública, "la juventud madrileña responde más bien a la hipótesis de la apatía: manifiesta niveles relativamente altos de desinterés por la política, muestra niveles intermedios de confianza en las instituciones, y está en niveles medios-bajos de satisfacción con la democracia", señalan el estudio. En este sentido, los autores del mismo expresan su sorpresa y preocupación por los "los bajos niveles de apoyo difuso a la democracia que muestra la encuesta".

Los jóvenes que consideran que la democracia es el único sistema legítimo son, en términos comparados, menos de los esperados: no superan el 70%, unas cifras que no se veían desde los inicios de la democracia española. "Será importante estudiar con mayor detenimiento este hallazgo, y monitorizar su evolución, para conocer qué implicaciones puede tener. Algunas de ellas, como el apoyo a grupos radicales y violentos son, de hecho, un riesgo a tener en cuenta", alerta el informe.