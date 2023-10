Cientos de jóvenes de Madrid, afectados por el retraso en la ayuda al alquiler: "El dinero nos hace falta, no es un capricho"

Jóvenes miran sus móviles, en una imagen de archivo.

Listados cambiantes, expedientes perdidos en el limbo, respuestas genéricas, información contradictoria, páginas webs caídas... Son algunos de los obstáculos que llevan meses sufriendo los centenares de jóvenes que, un año después, aún no han cobrado las ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid. "Es desesperante, tienen nuestro dinero retenido en sus arcas", se queja Ricardo (27), uno de los casi 2.000 jóvenes que se han organizado por redes para ayudarse entre sí y reclamar el dinero que se les debe.

Empezaron el pasado verano, después de que la Comunidad publicase dos nuevos listado de aprobados en abril y en junio. Al principio fue por Twitter, donde crearon un perfil de afectados por el Bono Alquiler Joven, y después dieron el salto a Telegram. "Cuando yo entré eramos apenas unos 60 y ahora somos cerca de 2.000 [concretamente, 1.950 miembros]", cuenta Alejandra (31), otra afectada. De esos, calcula a raíz de una encuesta que ella misma lanzó por el grupo la semana pasada, "la mitad todavía no hemos cobrado nada" y el resto solo ha recibido la parte correspondiente a 2022.

Alejandra lleva 5 años en España y es madre soltera de un hijo de 8 años, con quien vive sola. En su caso, puede subsistir gracias a la ayuda de su familia, que también reside en Madrid. Pero otras personas lo están pasando mucho peor. Raquel (33) y su marido (29), con dos hijos de tres y un año, están a punto de tener que dejar su casa. Ambos están desempleados y "con dos bebés y sin ayuda familiar ni económica es muy complicado compaginarse para coger trabajos con los horarios que ofrecen", expone Raquel. Este mes contaban con los 900 euros de prestación del marido, pero "no lo va a cobrar porque le han quitado el paro por un error". Ahora, "no tengo ni un solo céntimo ni para comprar comida a mis hijos, ni para pagar el alquiler, ni para pagar recibos ni para nada", detalla.

La Comunidad culpa al Gobierno central de este retraso, por el "mal planteamiendo" de la medida y alude al alto número de demandas y la "complejidad" de gestionar un trámite que "exige pagos periódicos y con fecha de concesiones diferentes". A finales de septiembre, el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso reconoció que alrededor del 80% de los beneficiarios aún no había recibido la ayuda, y se comprometió a resolver los pagos del 2022 antes de finales de octubre de este año.

"Un callejón sin salida"

Todos los jóvenes afectados coinciden en criticar la falta de información y la apariencia de no existir un criterio unificado. "Mandas un correo [a la Consejería de Vivienda] y te dan una respuesta genérica; en el 012 no saben nada y cuando acudí a la Oficina de Vivienda me dijeron que ellos no podían ayudarme porque no tenían acceso a los expedientes", resume Andrea (27). Ella pidió la ayuda en septiembre de 2022, poco después de que se abriese el plazo, salió aprobada en el cuarto listado publicado en abril de este año y todavía no ha visto el dinero. Su pareja, con quien convive y que solicitó el bono al mismo tiempo, cobró a mediados de septiembre. "No entendemos cuál es el orden" y tratar de pedir información o ayuda es "un callejón sin salida", lamenta Andrea.

En la misma situación se encuentra Laura (36 años cumplidos en julio), a quien le subieron el alquiler 100 euros el pasado diciembre y está "cansada de enviar correos, llamar y que nadie te sepa dar una solución". Jorge (27) pidió la ayuda junto con su compañera de piso y, mientras que a ella sí le han pagado, a él, con los mismos datos, le han requerido para subsanar porque "no se correspondía el número de cuenta al que se hacía la transferencia con el que aparece en el contrato". Iñaki (29) y su mujer (27), ambos residentes en Alcalá de Henares, llevan desde que salieron sus nombres en la quinta lista de aprobados, publicada en junio, sin saber nada más de la ayuda.

La situación para muchos de los afectados es "bastante límite", apunta Daniel (26), "el dinero nos hace falta, no es un capricho". Según este joven residente de una de las ciudades del sur de Madrid, que sigue "sin noticias del bono" tras presentar varias veces la documentación, lo único que quieren es poder "vivir y no estar pasándolas canutas el día 5 de cada mes que es el límite que nos ponen los caseros para pagar el alquiler".

Un ejemplo de esta situación límte es Celia (31), también madre soltera con una hija a su cargo y víctima de violencia de género. En paro desde junio y estudiando, se considera entre los "pocos privilegiados" porque le acaban de notificar este mismo martes que va a cobrar la ayuda. No obstante, describe todo el año transcurrido sin información ni certeza alguna como "infernal" y "vergonzoso". Esta joven madre va más allá: "Sí, ahora me dan una ayuda que llega tarde y mal, y te pone de los nervios, pero ¿de qué me sirve con el alquiler por las nubes?", reflexiona, antes de añadir que "lo que deberían hacer es regular de una vez los alquileres".

Un anuncio que aparece y desaparece

Tal y como denuncian Daniel y otros afectados del grupo, entre los confusos cambios de información que han tenido que afrontar, uno resulta especialmente "sangrante": antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, la Comunidad colgó en su web el anuncio de que "se están tramitando los pagos de las primeras ordenes de reconocimiento del Bono Joven ya publicadas con anterioridad".

Comparativa de la información publicada en la web de la Comunidad entre el 26 de mayo y el 13 de junio. / Imagen cedida por el grupo de afectados

Pasados los comicios, el 2 de junio, el mensaje desapareció de la página, tal y como atestiguan los afectados con una captura y se puede comprobar a través de archive.org, una biblioteca digital que archiva el contenido publicado en Internet. En su opinión, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso "utilizó el Bono Alquiler Joven para su campaña electoral" y después no cumplió con los pagos.

Pendientes de nuevos listados

Este 21 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes y prometió que "duplicará" el presupuesto asignado por el Gobierno central para el vigente bono, del que el Ejecutivo regional cubre el 30%, pasando así de 4 a 9 millones de euros en ayudas directas. Mientras tanto, alrededor del 80% de los 11.147 beneficiarios de la ayuda seguía sin recibirla a finales de septiembre, según admitió en la Asamblea de Madrid la propia Comunidad.

El Ejecutivo de Ayuso culpa al Gobierno central de este retraso: "Es una medida insuficiente porque hay 51.000 solicitudes y la dotación económica del Gobierno solo alcanza para 11.000, lo que representa menos del 1% de la población joven de la Comunidad de Madrid", señalan fuentes de la Consejería de Vivienda consultadas por este diario. Según las mismas, la Comunidad es "consciente del problema que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda", y ya ha abonado la cantidad correspondiente a 2022 de los tres primeros listados de beneficiarios, se encuentran "remitidos a intervención de la Comunidad los pagos correspondientes a 2023 de los dos últimos listados" y se "prevé que antes del mes de octubre puedan cobrar las cantidades del 2022 todos los beneficiarios actuales del bono que hayan presentado la documentación completa y aquellos a los que les falta algo y se les ha requerido para que no pierdan el derecho a la ayuda".

Durante 2023 "se han pagado 5.518 Bonos de Alquiler Joven, por un importe que supera los 12 millones de euros", añaden. De acuerdo con la Consejería, la tramitación de esta ayuda "va más lenta de lo que debería porque se ajusta estrictamente a lo que estipula el Real Decreto del Gobierno central que la regula y por el alto volumen de solicitudes en un muy corto período de tiempo". Se trata, exponen, de una casuística "muy compleja de gestionar porque exige pagos periódicos y con fecha de concesiones diferentes".

En estos últimos días, varios de los jóvenes organizados a través del grupo de Telegram están recibiendo mensajes que dicen que su expediente "está en tramitación estando previstas nuevas publicaciones de listados de beneficiarios requeridos de cobro". Otros muchos siguen sin ningún tipo de respuesta y algunos otros están comenzado a recibir los pagos. Pese a esto último, "no vemos claro que vayan a cumplir con el compromiso de pagar antes de final de octubre", afirma Alejandra, que confiesa que tienen "miedo a un posible listado final con exclusiones".