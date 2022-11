El Ayuntamiento saca adelante la construcción de 2.000 viviendas en Madrid

Los finalistas son la inmobiliaria Urbas, las promotoras Culmia y Vía Ágora, las cooperativas TAU y ADU, y la promotora Pecsa de la mano de la constructora Avintia

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 14 propuestas sobre la mesa para construir 2.000 viviendas, en régimen de derecho de superficie, y alquilarlas a un precio asequible durante los próximos 45 años. Tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el pasado 25 de octubre, los concursantes a esta licitación municipal son promotoras, constructoras y cooperativas; algo que ha sido confirmado tras la apertura de sobres con la propuesta económica, que se celebró este martes en la sede del Área de Agenda Urbana. En total, las propuestas han sido enviadas por un total de cinco compañías, aunque algunas de ellas en UTE (Unión Temporal de Empresas).

¿En qué consiste el concurso? El Ayuntamiento de Madrid cede a compañías privadas suelos de titularidad pública a condición de que se construyan pisos destinados al alquiler asequible. La Consejería de Urbanismo del Consistorio (ahora Agenda Urbana), liderada por Mariano Fuentes, fija las rentas máximas que pagarán los inquilinos. Las empresas adjudicatarias explotan y perciben las rentas durante 45 años, momento en el cual pasan a ser de titularidad pública. Una vez abiertos los sobres, será la Mesa de Contratación la que decidirá quienes son los adjudicados, tomando como puntuación el precio que pagarán por el derecho de superficie, la propuesta técnica y la rebaja que harán sobre las rentas.

La promotora Vía Ágora, fundada por el histórico directivo inmobiliario Juan Antonio Gómez-Pintado, ha pujado por el lote número 3, ofreciendo un descuento en los alquileres calculados por el Consistorio del 10% para todas las tipologías. Los cuatro suelos que conforman este lote están ubicados en Arganzuela, Adelfas, Carabanchel y Orcasitas. Otra que solo se presenta a un único lote es la cooperativa TAU. Según ha podido contrastar este periódico, lo hará de la mano de otra gestora de cooperativas, ADU; aunque la sociedad que se presenta al concurso es Tau Gestión de Cooperativas SL. Su candidatura es para el lote de suelos número 4. De ser adjudicatarios, lograrán parcelas para construir en Méndez Álvaro, Francos Rodríguez, Opañel y Villaverde.

La inmobiliaria cotizada Urbas está presente en el plan para incrementar el parque de pisos en alquiler asequible en Madrid, aunque de la mano de un socio. Este aliado es la sociedad Habyco XXI S.A., cuyo administradora única es Aida Torres de Lallana. Urbas y Habytco han pujado por los lotes 1 y 5, que incluyen parcelas en Méndez Álvaro, Villaverde, Aeropuerto, San Isidro, Fuencarral-El Pardo, Valdebebas y Usera. No hay información pública sobre el socio de Urbas, solamente que concursó a un plan de colaboración público-privada similar a este en Barcelona, pero se acabó retirando. Según informó El Español, el historial de Habyco no es intachable, con reclamaciones de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid por un desajuste de 20 millones en la gestión de unas viviendas y suelos públicos en Rivas-Vaciamadrid, además de no haber pagado el IVA de otros tres edificios municipales en Torrejón de Ardoz.

Grandes apuestas de Culmia y Pecsa-Avintia

Las dos compañías que más han apostado por este proyecto son Culmia y la UTE conformada por la promotora Pecsa y la constructora Avintia. ¿Por qué? Ambos se han presentado a los cinco lotes existentes, aunque se podrán adjudicar un máximo de dos cada uno. 10 de las 14 propuestas anunciadas por la Consejería de Agenda Urbana corresponden a las propuestas de estos dos participantes.

Por un lado, la desconocida joint venture de Pecsa y Avintia Inmobiliaria ha pujado por los casi 150.000 metros cuadrados edificables que contempla este plan. ¿Quién es Pecsa? Esta compañía promotora y constructora no copa grandes titulares en prensa; aunque, según su página web, fue fundada hace más de 75 años. La empresa familiar realiza también restauraciones en inmuebles singulares, formando parte de la renovación de la Catedral de Santiago de Compostela o de Matadero, en Madrid.

Culmia, propiedad del fondo Oaktree, ha concursado también a todos los lotes. No es el único proceso en el que está inmerso, ya que cuenta en su línea de negocio desarrollar vivienda asequible en España. Esta promotora fue adjudicataria de la primera fase del Plan Vive de la Comunidad de Madrid y se ha presentado también a la segunda fase, según informó El Confidencial y ha confirmado este medio. Esta segunda fase ha contado únicamente con Culmia como participante, después de finalizar el plazo el pasado 31 de octubre.

En la lista de los finalistas no están presentes ninguno de los grandes tenedores de vivienda en España. El fondo Ares Management, a través de su filial en España Avalon Properties, no acudió al plan del Consistorio madrileño, al igual que tampoco lo hizo en la segunda fase del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Tampoco se presentó la aseguradora Axa, que estudiaba acudir de la mano de una compañía especializada en el desarrollo de viviendas de esta tipología. En el caso de esta última, el principal motivo para no hacerlo ha sido la limitación de 45 años que dura la explotación de las viviendas. Ni rastro tampoco Lazora, la plataforma de vivienda en alquiler de Azora, o de Cevasa, compañía adjudicataria de un plan similar en Barcelona, Habitatge Metròpolis.

