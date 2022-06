Los 'caganers' toman Madrid de la mano de El Hombre de negro: "Putin es ahora una estrella en ventas"

Pablo Ibáñez y su hermano Juan (Trancas) se asocian con los dueños de caganer.com para "traer un trozo de Cataluña a Madrid"

"Quiero expandir las tiendas todo lo que se pueda; estoy flipando con el éxito que estamos teniendo", desvela el mítico ex colaborador de 'El Hormiguero'

El payés con la barretina, Messi, Rafa Nadal o Fernando Simón, entre los más vendidos

El Real Madrid podrá haber ganado su decimocuarta Champions, pero uno de los caganers que más se vende sigue siendo el de Lionel Messi.

"Es que se agota con todas las camisetas, es de hecho raro que lo tenga... También tiene mucho éxito el de Maradona. Ahora estamos a punto de que nos traigan el de Benzema. Me lo han debido pedir ya como cien veces". Quien lo cuenta es Pablo Ibañez, conocido por sus intervenciones en El Hormiguero como El Hombre de negro y que desde hace unas semanas se ha lanzado al negocio de las figuras tradicionales de los belenes catalanes abriendo la primera tienda de este tipo en Madrid.

"La madre de mi novia trabaja en una tienda de los caganers de Barcelona, les conocí, vi el éxito que tenían en Cataluña, y pensé que en Madrid podían tener un éxito tremendo también", cuenta Ibáñez, que se asoció con los hermanos Alós (Marc y Sergi), propietarios de Caganer.com.

Imagen de los 'caganers' de Zelensky y Putin. / ALBA VIGARAY

La empresa fue creada por su madre, Anna Maria Pla, en 1992, y está especializada en la elaboración y venta de estas pequeñas piezas de barro cuyo origen data del siglo XVIII bajo la creencia de que la figurita traía suerte y alegría para el año venidero al fertilizar la tierra con sus heces.

La empresa, que cuenta con tiendas en Girona y Barcelona, tiene más de 600 figuras distintas de caganers elaboradas artesanalmente, una a una, en el taller de Torroella de Montgrí y que representan a celebridades de la música, la política, el cine, el deporte o el mundo digital, aunque una de las más vendidas -sino la que más- es el clásico payés con la barretina.

"Es muy curioso que tenemos mucho público de turistas catalanes. Pasan por la tienda y como no conocen las de Barcelona [están en el Barrio Gótico, una zona muy turística] entran y compran", explica Ibáñez, cuyo hermano, Juan, el conocido 'Trancas' de 'El Hormiguero', también se ha asociado a este proyecto "que pretende traer un trozo de Cataluña a Madrid".

Y por ahora no les va mal. Abierto en un amplio local de la calle Mayor, más cerca de La Almudena que de la Puerta del Sol, la acogida está siendo "muy buena", pese a que la inauguración de la tienda no es hasta este miércoles y apenas han hecho promoción.

El Hombre de negro, en una imagen promocional de 'El Hormiguero' / ANTENA 3

Entre los más vendidos tanto en Cataluña como en Madrid están, además del tradicional payés, Rafa Nadal, Fernando Simón, Barack Obama, Donald Trump o Carles Puigdemont. Aunque ahora en la capital, con el efecto Decimocuarta, se han disparado las ventas de los jugadores históricos del Real Madrid, como Raúl González Blanco: "Se vende muchísimo.... también tenemos el de Bale, pero los del Madrid no le quieren ni ver y Hazard no se vende ni de coña".

Zelensky e Ibai Llanos

Isabel Díaz Ayuso, Ibai Llanos, los personajes del Juego del Calamar o Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania, son algunas de las últimas adquisiciones. "Vamos actualizando el catálogo según van cogiendo notoriedad. Putin, que llevaba mucho tiempo sin estar entre los más vendidos, ahora es una estrella en ventas", revela Ibáñez, que destaca la labor de Marc Alós, el escultor del que parte de la dirección artística de las figuras.

Pablo Ibáñez, en la entrada de su tienda de la calle Mayor. / ALBA VIGARAY

El precio de los caganers oscila entre los 15 y los 21 euros, aunque uno también se puede llevar la figura que preside la entrada al local, el payés con la barretina que mide alrededor de 70 centímetros. Este es para muy cafeteros: su precio es de 500 euros.

"Si me dieran una euro por cada foto que me piden hacerse con él me haría rico", cuenta el ahora empresario, que representaba a uno de los personajes más emblemáticos del exitoso programa 'El Hormiguero', donde, ataviado con unas gafas de sol negras, con una particular perilla y vestido de oscuro siempre se encargaba de divulgar ciencia y de realizar experimentos.

Un turista observa las figuras de la tienda de 'caganers'. / ALBA VIGARAY

Ibáñez abandonó el programa en 2017 tras una época agotadora. "Después participé en Bailando con las estrellas, colaboré en Hora Punta, de TVE y fui colaborador de Vaya Crack o Anda ya, pero cuando comenzó la pandemia me tomé una época sabática, para tomar perspectiva", asegura.

De momento, se ha volcado en el proyecto de los caganers -"quiero expandir las tiendas todo lo que se pueda, estoy flipando con el éxito que estamos teniendo"-, aunque aprecia que puede volver a la televisión antes que después. "Tengo algunas ideas que pueden ser de impacto. Nunca se sabe, quién sabe si igual no vuelvo a 'El Hormiguero'".

