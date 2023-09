‘Slow travel’: cómo viajar sin prisa pero con los cinco sentidos

Cinco ciudades en apenas una semana, reservas en restaurantes tanto para comer como para cenar, excursiones día tras día, un itinerario demasiado planificado, horarios que cumplir y sin tiempo libre para un paseo que se salga del mapa o para una corta siesta... todos alguna vez en la vida hemos viajado de esta forma. Contabilizando todo: tantos países y ciudades visitadas, tantos edificios y monumentos fotografiados, tantos museos recorridos, tantos selfies en todas las maravillas naturales, y las que no lo eran, que marcaba la guía… Una carrera sin fin para no perdernos nada de lo recomendado en blogs, webs y guías.

Porque se nos olvidó que el propósito original de nuestras vacaciones, en algún momento, fue el de descansar y desconectar de la rutina y del trabajo, para poder recuperar la paz y el descanso, nada fáciles de disfrutar en nuestra vida diaria. Pero también para poder conocer y aprender de otras personas y culturas.

¿Qué es el ‘slow travel’?

El «slow travel» es una forma de viajar sin prisa pero con los cinco sentidos. Viajar de una forma más tranquila y, sobre todo, más consciente para disfrutar de un maravilloso planeta para empaparse de la cultura local, admirar los dispares paisajes, disfrutar de la rica gastronomía y relacionarse con la gente local. Prioriza la experiencia del viaje sobre el hábito de visitar muchos lugares en pocos días, dedicando el tiempo necesario a conocer y disfrutar de un destino.

Es una tendencia al alza, pero desconocida para el 77% de los españoles, según el estudio ‘Travel Trends Report’, elaborado por Trainline, la ‘app’ de venta de billetes de tren y autobús líder en Europa. Sin embargo, cuando descubren en qué consiste el ‘slow travel’, el 80% muestra interés por esta manera de viajar.

Pero esta filosofía ‘slow’ no es nueva. En realidad, este movimiento surgió a mediados de la década de los 80 cuando Carlo Petrini denunció a lo que nos estaba llevando la comida rápida -al ver en plena Plaza de España de Roma un conocido restaurante de comida rápida- y apostó por la ‘slow food’. Era la protesta contra un consumo rápido -‘slow travel', ‘slow food’, ‘slow cities’...- y un turismo cada vez más masificado. Defendía que llevar una filosofía de vida ‘slow’ permite vivir más tranquilos y disfrutando con atención plena de las pequeñas cosas del día a día. Pero no lo confundamos con su traducción literal del término en inglés, porque uno puede recorrer en solitario el Camino de Santiago, pero no hablar con nadie en el trayecto. Habrá tardado mucho en recorrerlo, aunque no habrá vivido una inmersión real en la cultura del lugar.

A veces llega ese ‘click’ que nos hace replantearnos y tomarnos ese respiro de la sociedad moderna. Andrea Casbas era una joven que trabajaba de guía turística en Berlín. Esclavizada durante años por la historia, las fechas, los itinerarios y las curiosidades, dejó atrás esa vida y cambió radicalmente de trabajo. Ahora, como bibliotecaria, en cada periodo de vacaciones recorre el mundo como ‘slow traveler’ para conectarse con un lugar “a un nivel más profundo” porque le permite empaparse de culturas ricas y apasionantes y obtener una comprensión más completa de las personas, los lugares y detalles “de una forma de vida diferente a la tuya”. "Ya no viajo con una lista eterna en la que voy tachando todo aquello que veo, solo me dejo llevar y primo la calidad de una experiencia a la cantidad -añade-. He descartado de mi mente la necesidad de tener que ver absolutamente todo".

Andrea ahora se encuentra en la India, donde va a pasar un par de meses en la región de Goa. ‘’Por las mañanas voy a ayudar en un centro para niños, pero tras la comida me encanta perderme por las calles sin ningún plan", simplemente caminar o sentarse junto a los locales, porque "prefiero que me cuenten la historia de amor que dio lugar al Taj Mahal o que me expliquen que el movimiento de cabeza que los occidentales utilizamos para decir que no, para los indios significa un sí. O lo que hay detrás del río de Benarés, donde se mezcla la vida y la muerte’. Casi recién aterrizada, nos ayuda a destripar, en 10 pasos, lo que para ella sería ser un buen ‘slow traveler’ que nos permita alejarnos de ese turismo de ‘checklist’.

Decálogo para ser un buen ‘slow traveler’