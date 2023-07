Una 'tiktoker' japonesa desvela cómo son las declaraciones de amor en su país: "La gente siempre confiesa sus sentimientos antes"

No en todas las culturas se declara el amor de la misma forma. / Unsplash

Dicen que el amor es un lenguaje universal, que no entiende de fronteras ni de idiomas. También que el amor no necesita palabras, sino hechos. Pero en la mayoría de culturas, es normal declararse a la hora de comenzar una historia de amor, aunque la forma de hacerlo no es la misma para todos. Así lo ha explicado la 'tiktoker' japonesa Asuka, quien ha compartido un video donde explica las principales diferencias que hay entre su país y España a la hora de empezar un noviazgo.

En el vídeo de 'TikTok'-ya viral con más de un millón y medio de visitas- Auruka explica que "la gente japonesa siempre confiesa sus sentimientos antes de salir juntos de manera oficial". La joven, además, asegura como no lo hacen en Japón: "No decimos 'te amo, quiero salir contigo, por favor'". En su lugar, se dice: "Bueno, disculpa... Lo siento, pero tú me gustas... Por favor, sal conmigo", explica mientras se arrodilla interpretando la escena.

La cultura japonesa no se caracteriza por hacer muchas muestras de afecto en público. Más bien al contrario: suelen ser discretos con sus parejas fuera de la intimidad. Aunque solo son estereotipos, estos vídeos nos ayudan a entender que cada cultura tiene sus costumbres y su forma de entender, entre otras cosas, el amor.