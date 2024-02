Un ex cargo de Vox acusado de vandalizar un mural feminista dice no sentir "repudio" hacia el movimiento

Luis Felipe Ulecia, ex vicesecretario general de las Juventudes de Vox, ha defendido ante la justicia que él no fue el responsable de vandalizar un mural feminista en Madrid la noche del 8 de marzo de 2021 y que no siente "ningún repudio" personal por el feminismo. Sin embargo, sí que ha precisado que, como Vox, piensa que "el feminismo es una ideología que nada tiene que ver con las mujeres".

Lo ha sostenido ante la Audiencia Provincial de Madrid, que le juzga por un delito contra la dignidad y otro contra el patrimonio artístico. Por su parte, la Fiscalía Provincial, que pide más de tres años de cárcel para él, ha destacado que en la actitud de Ulecia de aquella noche se apreciaría un "evidente desprecio hacia las mujeres".

El mural, ubicado en el Centro Deportivo Municipal "La Concepción" de Ciudad Lineal, había sido creado para dar visibilidad a mujeres relevantes de la historia y como símbolo contra la violencia de género.

Una "casualidad"

El Ayuntamiento de Madrid consideraba la pintura de valor artístico y cultural, con un coste de elaboración de más de 10.000 euros, y es por eso que entre las condenas que pide la Fiscalía para él se incluye la indemnización al consistorio del precio del mural feminista, que fue restaurado unos meses después ya con una capa protectora.

Luis Felipe Ulecia, excargo de Vox, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid / EPE

Durante su declaración, Ulecia, que fue en el puesto 12 de las últimas listas de Vox para las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, ha aludido a una "casualidad" para explicar que apareciese "casi todo" el material que él mismo compró un día antes y ha sostenido que él estaba en casa con su mujer ese día.

Entre otras cosas, la pintura que fue elaborada específicamente a encargo suyo, tal y como demuestra el ticket del establecimiento y que él reconoce haber comprado supuestamente para su empresa de mantenimiento de comunidades.

"Evidente desprecio hacia las mujeres"

Ulecia, en un acto que demuestra para la Fiscalía un "evidente desprecio hacia las mujeres", roció presuntamente con pintura negra las imágenes de todos los iconos femeninos representados en el mural.

Este acto, que, dice el Ministerio Público, alcanzó una gran repercusión en los medios de comunicación, "constituye un atentado contra la dignidad de las mujeres". "Se me cayeron las lágrimas cuando lo vi, me sentí tachada como mujer", ha dicho durante el juicio una representante de la mesa de Igualdad del distrito.

Archivo - Mural feminista de Ciudad Lineal. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Ulecia, por su parte, aseguró a preguntas del fiscal que no siente ningún "repudio" hacia los movimientos feministas, pero que sí que comparte "la opinión del partido en el que militaba, y es que el feminismo es una ideología que nada tiene que ver con las mujeres". Vox, por su parte, se desliga de él y dice que ya no ocupa ningún cargo orgánico dentro de la formación.

Un grupo antiabortista

Durante el juicio, se ha aludido a la posibilidad de que fuera el grupo Revolutio, una organización ultraconservadora y antiabortista que llevó a cabo una acción esa misma noche contra el mural feminista.

Sin embargo, como ha recordado uno de los agentes de la Policía Municipal de Madrid que llevaron el caso, en las imágenes que distribuyó Revolutio sobre el acto de aquella noche no se incluyó el tachado de los rostros de las mujeres: "No tendría sentido que fueran ellos, si subes una performance a redes sociales la subes completa".

Ese mismo agente apuntó, además, que consultado el comercio donde compró la pintura Ulecia les llamó la atención la cantidad de material adquirido. "No es lo normal", dice, "y además nos ayudó a identificar que esa pintura se elaboró específicamente para él".