El exabogado de Bárcenas pide a García Castellón que cite a declarar a la cúpula del Ministerio de Fernández Díaz

El que fuera abogado de Luis Bárcenas en 2013 y 2014, el exjuez Javier Gómez de Liaño, ha reclamado al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que reclama que cite a declarar en la pieza número 36 del caso Tándem a tres integrantes de la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno del PP. En un escrito de 30 de noviembre, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el exjuez pide que comparezcan en el juzgado, aunque sin especificar si como investigados o testigos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el que fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó; y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino. También solicita la declaración del abogado Alejandro Auset Domper.

En la mencionada pieza separada del caso Villarejo se investiga, según especificó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sí "personas vinculadas al Partido Popular" encargaron unos "servicios dirigidos a la obtención de informaciones relativas a Luis Bárcenas, imputado en un procedimiento penal, y a su abogado defensor en ese procedimiento, Javier Gómez de Liaño, que pudieran ser utilizadas para presionar a ambos y evitar que pudiesen difundir datos comprometedores para ese partido". En concreto, trataron de encontrar pruebas de que el exjuez hubiera cobrado 5 millones de euros en Suiza del preso rusogeorgiano Zakhar Kalashov. En esos momentos, Gómez de Liaño lideraba la estrategia del extesorero del PP de reconocer la existencia de una caja b con la que se pagaba en negro a los altos cargos de la formación conservadora.

Testigos e investigados

Hasta el momento han declarado como testigos la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; los abogados Javier Iglesias y Óscar Jiménez Rubia; y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Han acudido como investigados los letrados José Martín Aliste y José Luis Moreno Cela; el ciudadano serbiokosovar Halit Sahitaj; y los empresarios Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro.

Este diario informó de que en el sumario de la operación Kitchen se incluye un una grabación, que Villarejo denominó "FcoMartinez-22.8.14.m4a”, en la que Villarejo da cuenta al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez sus contactos con "Halit Sahitaj y la entrevista en prisión a cargo del también investigado José Ángel Fuentes Gago con Kalashov".

Fuentes Gago

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha tenido acceso a este audio, en el que el comisario jubilado dice al ex número dos de Fernández Díaz, de forma literal: "El otro, el famoso Halit del que tú ya tienes la grabación, es el que está dolido porque es el que está [inaudible]. Yo le mandé un abogado que tengo, satélite mío, que es con el que habla ahora, y es el que le ha dado los datos ahora y le he dicho: mándame los datos ahora de esa cuenta de Suiza y entonces ya hablaremos. Yo creo que Kalashov que sabe algo de las cuentas de Liaño por lo menos no sería malo que os hubierais enterado de esa visita [de José Ángel Fuentes Gago], ¿no?".

En declaraciones a la prensa, después de comparecer como testigo en esta pieza número 36 del caso Tándem, que viene a completar la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de la operación Kitchen, Villarejo reconoció haber investigado las cuentas de Gómez de Liaño. También confirmó sus anotaciones, en el sentido de que el inspector Fuentes Gago se habría reunido con Kalashov.