Netanyahu asegura que Israel asumirá el control de la seguridad de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que Israel tomará el "control de seguridad" de la Franja de Gaza cuando termine la guerra y Hamás sea eliminado, y rechazó que sea la Autoridad Nacional Palestina (ANP) quien asuma ese papel, como ha sugerido Estados Unidos, su principal aliado.

"Entre amigos hay que decir la verdad y no crear ilusiones, más aún en una cuestión existencial como ésta. Repito a nuestros amigos: tras la eliminación de Hamás, la Franja de Gaza será desmilitarizada, estará bajo el control de seguridad de Israel y no habrá en ella ningún factor que nos amenace, ni que eduque a sus hijos para destruirnos", aseveró Netanyahu en un mensaje dirigido a EEUU sobre el posible rol de la ANP en el futuro del enclave.

La administración estadounidense de Joe Biden insistió al gobierno de Netanyahu que deben pensar en quién gobernará en la Franja cuando termine la guerra, y ha rechazado que Israel retome la política de asentamientos colonos en el enclave, que desmanteló en 2005.

El asesor de seguridad de EEUU, Jake Sullivan, visitó esta semana Israel y Cisjordania, y aseveró que la ANP debe ser reforzada para poder asumir la tarea de gobernar cuando termine la guerra la Franja de Gaza, donde Hamás tomó el poder el 2007 y expulsó a la ANP, controlada por el partido secular Fatah, del presidente Mahmud Abás.

"No permitiré que reemplacemos a Hamastán por Fatahstán, reemplacemos a Jan Yunis por Yenín" -foco de violencia en Cisjordania y bastión de milicias armadas-, apuntó Netanyahu.

"No dejaré que el Estado de Israel repita el error fatal de Oslo, que trajo al corazón de nuestro país y de Gaza a los elementos más extremistas del mundo árabe, comprometidos con la aniquilación del Estado de Israel y que educan a sus hijos con ese fin", agregó,

Netanyahu insistió en que no se trata de un debate entre si debe gobernar Hamás o Fatah, ya que "ambos buscan la eliminación del Estado de Israel", y recriminó a la ANP no haber condenado la masacre del grupo islamista en suelo israelí el pasado 7 de octubre."¿Entonces gobernarán Gaza el "día después"? ¿No hemos aprendido nada? Como Primer Ministro de Israel, no permitiré que esto suceda", incidió.

El primer ministro se dirigió a los ciudadanos de Israel para advertirles sobre la guerra de que la "victoria llevará tiempo, pero continuará hasta el final". "A pesar del enorme dolor, a pesar del dolor que nos desgarra el corazón, a pesar de las presiones internacionales, seguimos hasta el final. Nada nos detendrá hasta que logremos la victoria", señaló.

El primer ministro se refirió a la "terrible tragedia", ocurrida este viernes, cuando el Ejército israelí mató por error a tres rehenes, a los que confundió como miembros de Hamás en combates en Shujaiya; en la misma semana en la que encontró los cuerpos de otros cinco cautivos dentro de la Franja.