Muere Silvio Berlusconi: de sus polémicas a las reacciones de su fallecimiento

La Unión Europea ha señalado la importancia y trayectoria del ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, fallecido este lunes a los 86 años en el hospital de Milán donde permanecía ingresado para tratarse de leucemia, afirmando que deja una "huella" en la política italiana y europea.

En un mensaje en redes sociales, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha destacado a Berlusconi como un "luchador" que lideró el centro-derecha, siendo protagonista durante décadas en la política italiana y europea. "Padre, empresario, eurodiputado, primer ministro, senador. Ha dejado huella y no será olvidado", ha asegurado la conservadora maltesa.

Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni.



Padre, imprenditore, eurodeputato, Presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato.



