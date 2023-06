Ucrania ha pasado al ataque en varios puntos de las zonas anexionadas por Rusia

Ucrania ha comenzado ataques ofensivos en el frente oriental, en las regiones del Donbás y Zaporiyia. Ha logrado avances en localidades de Donetsk controladas por Rusia -en concreto, en la ciudad de Ivanivske- y en Vasylivka, cerca de Zaporiyia, según ha confirmado la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, en la red social Telegram. Fuentes militares ucranianas confirman a la BBC que hay una serie de ofensivas blindadas de pequeña escala en marcha en varias localidades.

"De momento estamos viendo en los vídeos disponibles ataques unidades ligeras, de reconocimiento, por ejemplo con vehículos AMX-10 franceses, pero no vehículos de combate de infantería o carros de combate", explica Guillermo Pulido, doctorando en Estudios Estratégicos y analista de la revista Ejércitos. "Es normal empezar lanzando ataques con fuerzas ligeras a lo largo del frente para ir tanteando la resistencia rusa y dónde es mejor avanzar. Pero de momento se sabe demasiado poco".

No hay confirmación oficial sobre si esos ataques son parte de la esperada contraofensiva a gran escala. Rusia ha asegurado haber repelido una "gran ofensiva enemiga" en la región de Donetsk. "El enemigo lanzó una ofensiva a gran escala en cinco sectores del frente en el sur de Donetsk", informó el Ministerio de Defensa ruso, según el cual en el asalto participaron seis batallones motorizados y dos de tanques. Kiev lo ha calificado de propaganda destinada a desmoralizar al pueblo ucraniano. Mientras, la región rusa de Bélgorod, convertida en parte del frente de batalla, sigue bajo el fuego enemigo.

"Desde que llegaron los misiles Storm Shadow había comenzado una campaña bastante fuerte de ataques en profundidad contra el despliegue ruso y ataques de supresión preparatorios (contra el puente terrestre de Zaporiyia y el sur de Donetsk), pero desconocemos cómo de eficaces han sido".

El propio Gobierno ucraniano había pedido discreción a todo el mundo, con el fin de aumentar la efectividad del ataque para recuperar su territorio. Había publicado en redes sociales un vídeo que mostraba soldados haciendo la señal de silencio. "Los planes adoran el silencio. No habrá anuncio del inicio del ataque", se leía. Pero los expertos consideran posible que los ataques coordinados ya hayan comenzado. Las cuentas de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) echan humo. Lo mismo ocurre con la ciber-esfera de Telegram ruso.

