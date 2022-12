Zelenski, persona del año para la revista 'Time'

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha sido elegido por la revista 'Time' como la persona del año y asegura que su éxito "como líder en tiempos de guerra se ha basado en el hecho de que el coraje es contagioso".

"Es la decisión más evidente que recuerdo", dice el director de la publicación, Edward Felsenthal, que ve en Zelenski un símbolo no sólo para su país sino también para todo el mundo. Alaba su capacidad de líder y el uso de las nuevas herramientas de comunicación, al tiempo que le acusa de restar peso a los riesgos de la invasión que finalmente sí se produjo.

En su artículo dedicado a Zelenski, la revista, que cada año elige a la persona que considera que más ha influido en el mundo, sostiene que no había mucho en la biografía de Zelenski que hiciera predecir su voluntad de ponerse en pie y luchar contra la invasión rusa.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa