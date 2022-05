La OTAN recrudece el tono contra China de cara a la cumbre de Madrid

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, interviene en el acto de conmemoración del 40º Aniversario del ingreso de España en la OTAN, en el Teatro Real, a 30 de mayo de 2022, / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Lo que Rusia ha unido, que no lo separe China. Tras la invasión de Ucrania ordenada por Vladímir Putin, los aliados de la OTAN hicieron un frente común sólido. Ahora, el tono cada vez más duro contra Pekín amenaza con alienar a algunos de los países miembro de la organización, como Hungría o Turquía, de cara a la cumbre de Madrid del 28 al 30 de junio.

Este lunes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha sido explícito: "China se ha unido a Rusia en su abierto desafío al derecho de cada país de elegir su propio camino”. Stoltenberg hablaba así en el acto que ha conmemorado en Madrid el 40 aniversario de la entrada de España en la Alianza Atlántica, presidido por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Rusia está librando una guerra de agresión contra Ucrania. Los regímenes autoritarios buscan minar las reglas del orden internacional. Las medidas coercitivas de China suponen un riesgo para nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores", ha añadido.

En la misma línea se ha expresado en ese foro el ex secretario general de la OTAN Willem Claes: "Observemos con atención lo que está haciendo Pekín: una pequeña coalición dentro de los BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica) que puede ser el comienzo de una estructura de socios enfrentados a Occidente", ha argumentado. "Por ello, debemos reforzar la OTAN. China claramente no está con nosotros, pero hay que estar atento también a lo que está haciendo India, que ha aumentado por cuatro el consumo de energía rusa. En América del Sur, México, Argentina incluso Brasil no han mostrado un gran entusiasmo por las sanciones que estamos poniendo a Moscú".

El Rey Felipe VI; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegan al Teatro Real para participar en la conmemoración del 40º Aniversario del ingreso de España en la OTAN a 30 de mayo de 2022. / EUROPA PRESS/E. Parra. POOL

En el ámbito diplomático se expresa frecuentemente la preocupación por que los países del llamado “Sur Global” se acerquen a China y Rusia y, por ende, se distancien de Occidente. Las críticas duras a China son habituales entre los presidentes de Estados Unidos, pero no tanto entre las cancillerías de la UE.

Tras la invasión de Ucrania, Pekín se alineó con Moscú y culpó a la OTAN del conflicto. La Alianza había puesto a Rusia "contra las cuerdas", dijo el Ministerio de Exteriores chino, por haberse expandido a 14 países tras el final de la Guerra Fría, muchos de ellos fronterizos con Rusia. El embajador chino en la ONU, Zhang Jun, acusó a la OTAN de “causar conflictos y crisis humanitarias a lo largo de todo el mundo”.

Los objetivos fundacionales de la OTAN

Los críticos con esta postura dura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia China usan dos argumentos fundamentales. El primero, el mismo origen y objetivo fundacional de la organización; el segundo, la división que puede provocar entre los socios europeos o de la misma OTAN.

“La OTAN es una alianza de defensa colectiva que se creó para responder a las amenazas militares en Europa. No veo cómo se puede reconfigurar para enfrentarse también al desafío de contrarrestar a China”, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Rajan Menon, del think tank estadounidense Defense Priorities. “Eso requeriría que los países miembro de la OTAN proyectaran y mantuvieran un poder militar sostenido en el Mar de China Oriental y en el Mar de la China Meridional. Muy pocos países tienen las capacidades necesarias”

En 2020, Jens Stoltenberg presentó a los ministros de Exteriores de los aliados el informe “OTAN 2030: Unidos para una nueva era”. En él se configuraban los pasos que debía seguir la Alianza, según su secretario general, para adaptarse a la nueva realidad geopolítica. Introducía a China como amenaza: por las campañas de desinformación y los ciberataques, pero también los riesgos industriales y tecnológicos chinos.

Al año siguiente, Estados Unidos, Reino Unido y Australia lanzaron una alianza militar estratégica llamada Aukus (por las siglas de los tres países en inglés) que prometía ayudar a Australia a adquirir submarinos nucleares. Washington había girado el foco geopolítico hacia la región del indopacífico; es decir, hacia China. Pekín entró en cólera.

Hungría y Turquía

Este 2022, la cumbre de Madrid va a dar a luz un Concepto Estratégico en cuyo borrador incluirá a China como amenaza.

“Turquía ha intensificado muchísimo el intercambio comercial con China y la primera vacuna que utilizaron en la pandemia fue la china Sinovac… En medio de los problemas económicos que tiene el país ahora mismo, no creo que haya mucha voluntad por parte del presidente Erdogan de enfrentarse a Pekín”, dice a este diario Eleonora Tafuro, investigadora del instituto ISPI de Milán. “El enfoque hacia China de la OTAN va a ser otro punto de discusión a sumar al ya vigente de la inclusión de Finlandia y Suecia en la organización”.

Erdogan ha vetado la adhesión de los dos países escandinavos a la organización, alegando entre otras cosas que apoyan a los grupos separatistas kurdos a los que Ankara considera terroristas. La mano dura con los kurdos tiene una lectura interna favorable y ayuda a mitigar políticamente la ira por la inflación desbocada que sufren los ciudadanos de a pie. La duda es si el presidente turco hará también caballo de batalla con el tema chino.

Para países como Hungría, la relación con China también es fundamental. El gobierno de Víktor Orbán ha estrechado lazos con el Partido Comunista chino. El país quiere formar parte de la Nueva Ruta de la Seda, el proyecto estrella del presidente chino Xi Jimping: la creación de nuevas líneas comerciales terrestres que permitan al gigante asiático comerciar con países europeos, en particular algunos de los de Europa del Este.

Viktor Orban. / REUTERS

La plataforma llamada 17+1 agrupa a China con países como Bulgaria, Croacia, Rumanía, República Checa o la propia Hungría, entre otros, para fomentar las inversiones y los intercambios económicos. El primer ministro húngaro intenta también sacar adelante la construcción en Budapest de un campus de la Universidad de Fudan, una institución china, un proyecto multimillonario muy contestado en las calles.

Noticias relacionadas