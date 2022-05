La Audiencia de Zaragoza exculpa a la exministra González Laya y tumba toda la investigación del 'caso Ghali'

Confirma que su entrada "de forma sigilosa" en España es una decisión de política exterior y desestima toda la instrucción del juez al asegurar que "no hay indicios" de que se le intentará ocultar a la Audiencia Nacional

Arancha Gonzalez Laya durante su etapa de ministra de Exteriores / EFE/Kiko Huesca

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha sobreseído las acusaciones de posible prevaricación contra la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España, y ha tumbado así toda la investigación al no apoyar ni una sola de las tesis del juez. Carpetazo absoluto a toda la instrucción del magistrado Rafael Lasala, del juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, que ha pasado meses defendiendo que la llegada de Ghali fue discreta y no se le requirió la documentación, porque el Gobierno pretendía ocultar que se encontraba en nuestro país para eludir la acción de la Audiencia Nacional, donde el líder polisario tenía causas abiertas.

Éste es el razonamiento que Lasala ha mantenido durante casi un año, después de abrir sus pesquisas por la denuncia de un particular, el abogado Antonio Urdiales, que se consideró afectado por la ruptura de las relaciones diplomáticas con Marruecos, provocadas por la atención a Ghali. La instrucción se centró en dos aspectos, la aplicación irregular del régimen de entrada en territorio nacional porque se evitó que el dirigente saharahui, que llegó en camilla, y sus acompañantes pasaran por el control de fronteras, y la pretendida prevaricación por no comunicar a la Audiencia Nacional su presencia en España, de la que el juez ya había eximido al ex jefe del gabinete de la entonces ministra, Camilo Villarino, pero que mantenía vigente para Laya.

Sobre este último punto la Audiencia Provincial ha asegurado no compartir el criterio de Lasala porque aunque "es innegable" que la ex ministra "era conocedora" de la intención de que Ghali fuera tratado en España "y tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello, sin embargo, no existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona". Los argumentos del juez contra Laya, en el auto que ahora ha sido enmendado por el tribunal y donde sí aceptó retirar todas las acusaciones contra Villarino -encubrimiento, falsedad documental y prevaricación- ya eran muy endebles y él mismo reconocía que su idea de que la ex ministra conocía que Ghali tenía una orden de localización por parte de la Audiencia Nacional se basaba en su "proceso deductivo: no le cabía en la cabeza que pudiera haberse enterado cuando lo publicaron los medios de comunicación.

La investigación de Lasala dio un giro de 360 grados en marzo pasado. Ya no veía ni encubrimiento ni falsedad documental en la llegada de Ghali y la prevaricación sólo en el caso de Laya. Por primera vez asumía el razonamiento del Gobierno para permitir que el líder polisario, enfermo de covid, fuera atendido en nuestro país, tras pedirlo directamente Argelia. Reconocía que "por el momento no se ha conseguido indicio alguno" de que la ex ministra o Villarino "participaran en la falsificación de un documento de identificación personal" o "en su presentación" en el hospital de Logroño (La Rioja). Y tampoco, prosigue, "cabe hablar de encubrimiento" de los delitos por los que se investigaba a Ghali en dos causas distintas en la Audiencia Nacional, una de ellas ya sobreseída.

Incluso admitía que discreción se produjo "para no contrariar los intereses de un país vecino, que consideraba abiertamente hostil a Brahim Ghali", en alusión a Marruecos. Que todas las gestiones realizadas, también la petición a las autoridades de Defensa de no requerirle el pasaporte, "reflejan la buena voluntad de quien decide ayudar al enfermo y a una actitud humanamente irrepochable". Como se hizo de este modo, "para no ofender a terceros países, valoraba que tras "la cuestión humanitaria" entra en juego "la valoración diplomática" que es, dice, "inobjetable penalmente". "El Gobierno tan sólo responde política y socialmente de sus aciertos o de sus equivocaciones".

Esto, en contra de lo que en su recurso sostenía la única defensa activa en el caso, la de Urdiales, lo ha refrendado también la Audiencia de Zaragoza. La decisión de permitir su entrada "de forma sigilosa para no afectar nuestra relación con otros países, forma parte de las relaciones exteriores". "Lo acertado o no de dicha decisión y las consecuencias de ella derivadas (en referencia a la crisis con Marruecos, podrá ser objeto de crítica" pero, señala, "es un acto político que excede del ámbito de la prevaricación".

