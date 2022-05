Las mujeres y los niños, los más perjudicados por la guerra de Ucrania

La guerra de Ucrania se está cebando especialmente con las mujeres y las minorías, que se enfrentan a enormes dificultades de seguridad, salud y acceso a los alimentos, según concluye un informe sobre el conflicto desde una perspectiva de género de ONU Mujeres. El estudio, elaborado conjuntamente con la organización humanitaria internacional CARE, se basa en encuestas y entrevistas a distintas personas de 19 regiones de Ucrania.

A medida que los hombres son reclutados para un combate con visos de cronificación, las mujeres se están convirtiendo cada vez más en las cabezas de familia y líderes de sus comunidades. Un papel que deben asumir en un contexto absolutamente desfavorable; al mismo tiempo que permanecen en gran medida excluidas de los procesos formales de toma de decisiones, como los esfuerzos humanitarios, los intentos de construcción de la paz y otros tantos aspectos que afectan de forma directa en sus vidas.

