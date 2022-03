Armas químicas y biológicas: ¿qué son?

El posible uso de armas químicas y biológicas en Ucrania ha saltado a la palestra esta semana, a medida que la guerra se vuelve más y más cruenta. Estados Unidos cree que Rusia podría usar este tipo de armamento después de que Moscú haya acusado a Washington de financiar un programa biológico militar para Kiev. Moscú asegura que ha encontrado pruebas al respecto en laboratorios ucranianos. De hecho, Rusia ha solicitado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar este viernes lo que llamó "las actividades militares biológicas de Estados Unidos en el territorio de Ucrania".

Por su parte, Estados Unidos ha calificado estas acusaciones de "falsas" y ha advertido que Rusia podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania, con el pretexto de responder a esa presunta amenaza. Incluso, la Casa Blanca apunta que Moscú también podría usar esas armas como parte de "una operación de bandera falsa" en medio de la guerra en el país ucraniano. Pero, ¿qué son las armas químicas y las biológicas?

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy