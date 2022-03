"El algoritmo no te deja escapar": anatomía de una guerra 'marvelizada' en las redes sociales

Zelensky convertido en superhéroe, Rusia 'cancelada' por las multinacionales, ucranianos contando con ironía su vida en un búnker y millones de usuarios encendiendo el móvil y asistiendo a la narración de la guerra en tiempo real.

La intensidad informativa sobre la invasión rusa de Ucrania bajó en los últimos días —"está un poco parada y nosotros lo notamos en los directos de Twitch, entra menos gente", dice Pablo del Amo, coordinador del medio Descifrando la Guerra— hasta el bombardeo ruso de una base militar a 25 kilómetros de Polonia, pero tras dos semanas de conflicto es indudable la importancia del frente digital y cómo ha penetrado en cada esquina de internet.

Distintos analistas definen como 'marvelización' —como una función de superhéroes— esta variable de la contienda.

"Memificación, marvelización, el espectáculo de una guerra actual reducida a entretenimiento", tuiteó el columnista e investigador británico Hussein Kesvani. Ahora que el COVID parece olvidado, Kesvani recuerda que es parte de la lógica de las redes: la sobreproducción de contenido en las plataformas hace que solo puedan existir dos problemas (dos grandes relatos) a la vez.

"Internet es una máquina emocional ya muy madura y manipulada. Con el COVID nos tiene a todos con las emociones a flor de piel, estamos al límite, y eso es muy peligroso porque hace falta muy poco para que reaccionemos", valora una persona con años de experiencia en análisis de redes. "Estamos a un meme o un vídeo de distancia de pedir que asesinen a Putin, o de volvernos definitivamente majaras con todo esto".

¿Es la de Ucrania distinta a otras guerras? ¿Cómo influye el estado de ánimo de la población occidental en la toma de decisiones políticas y empresariales? ¿Durante cuánto tiempo más prestaremos atención? EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha hablado sobre estos y otros asuntos con varios expertos en conflictos bélicos, redes y desinformación.

Si la invasión rusa está tan presente en redes occidentales es por la capacidad de los contrincantes de generar contenido. Además, aunque TikTok ya tuviera contenido bélico —por ejemplo, el que suben habitualmente las Fuerzas Armadas de Israel— esta es la primera vez que escala y se convierte en un actor fundamental.

"TikTok se ha convertido en la vía directa para informarse al minuto", dice Iago Moreno, sociólogo que estudia fenómenos digitales y se centra en los nacionalismos en TikTok. "Eso cambia la forma de representar y entender la guerra, igual que la televisión lo hizo en Vietnam y Afganistán". Ejemplo de ello son los vídeos de soldados (se hicieron virales los de un ucraniano que bailaba para animar a su hija) y los del día a día de la gente, como la joven que narra su "típico día en Ucrania" huyendo de las bombas.

"Ahora mismo hay una guerra en Etiopía, pero allí rápidamente el Gobierno te capa internet. No están tan conectados", sostiene el coordinador de Descifrando la Guerra. "Otro punto importante y que depende mucho de la propaganda es que Occidente tiene su propio bando. Hay una gran potencia, Rusia, atacando a Ucrania. Son palabras mayores y Rusia es el enemigo perfecto".

El precedente más evidente es la guerra de Siria, iniciada en 2011. "Fue la primera guerra que podías seguir por redes sociales. En ese momento había más libertad en internet y el flujo de información era continuo", continúa este experto. "El ISIS subía sus actos y decapitaciones a las redes, era un aluvión sin capas. En 2020 también hubo una guerra en Azerbaiyán y los azeríes colgaban en sus cuentas los ataques de drones, como ahora hacen los ucranianos. Era su propaganda. ¿Pero quién sigue la guerra de Azerbaiyán? Es muy de nicho".

La guerra ha inundado las redes porque afecta directamente a Occidente y por la mirada racista de una parte de la sociedad hacia el conflicto. Esto último ha generado una cascada de desafortunadas intervenciones de periodistas ("no hablamos de sirios, hablamos de europeos marchándose en sus coches, que son iguales que los nuestros") poniendo el énfasis en que los afectados sean blancos, como ellos.

"Tú imagínate que estás en un pueblo de Castilla y León y pasa un convoy de tanques militares. Lo grabas porque te llama la atención. Pues eso es lo que pasaba en noviembre y diciembre en Rusia", explica Del Amo. "Todo el material se veía en las redes sociales porque lo subía gente corriente".

Semanas antes de la invasión, cuando Rusia aún negaba que fuera a suceder, TikTok se llenó de vídeos de tanques subidos por ciudadanos rusos. Juntos, analizados por expertos militares, revelaban que el ataque era inminente. Un artículo del 11 de febrero de The Washington Post unió varios de estos vídeos, los geolocalizó sobre mapas y explicó cómo los rusos ya cercaban Ucrania.

Los analistas que estudian este tipo de material abierto —algo que se lleva haciendo años y no es novedad de esta guerra— forman la llamada Open Source Intelligence (OSINT, o inteligencia abierta). Y el fenómeno de TikTok anticipando la invasión ha recibido el nombre de #TankTok.

La app de vídeos cortos está mostrando distintas realidades. "Desde la ironización centenial de lo que significa la vida en la guerra a los grupos paramilitares y el ejército. Son representaciones grotescas, nada pudorosas, de la guerra, que no estamos acostumbrados a ver", dice Iago Moreno. "Te salen soldados ucranianos con música épica desde la trinchera o el batallón de Azov grabándose con las armas. Hay porno bélico, sermones ultraortodoxos... Es una forma de glorificar y enaltecer las partes de un conflicto muy distinta a la que solíamos ver".

Una de las características de TikTok es que fomenta el contenido que su propio algoritmo selecciona 'para ti', esto es: que el feed que uno ve cuando abre la app no es el de la gente que sigue, sino el que la propia app piensa que le gustará. Otra característica es que hay gente joven "que directamente busca en TikTok lo que está pasando, igual que tú lo buscas en Google, y ahí ya engancha un contenido con otro", continúa Moreno.

"TikTok está adquiriendo un papel protagonista, que hace todo sea aún más imagen, más inmediato y sin edición. Siempre han dicho que no era una red para la política y no tenía mecanismos de control de noticias falsas, pero de repente ha reventado", apunta la consultora de redes sociales Marta G. Franco. "Con la guerra se ha llenado de directos que eran falsos, de gente metiendo contenido falso sin control. Por primera vez han tomado medidas y se han hecho cargo de que son un espacio político".

Entre dichas medidas, TikTok asegura que revisará el contenido con verificadores profesionales. Además, y debido a la nueva ley rusa que condenará con hasta 15 años de cárcel a quien hable de "guerra" en lugar de "operación especial", la red social ha interrumpido la subida de vídeos desde Rusia y sus usuarios rusos solo pueden ver vídeos antiguos subidos desde allí.

Durante estas primeras semanas de conflicto, Ucrania ha destacado por su manejo de las redes. Memes, 'shitposting', donaciones en criptomonedas, conversaciones con Elon Musk y la construcción de Zelensky como héroe del pueblo —con los vídeos para demostrar que está en Ucrania y sus apariciones junto al equipo con camiseta y barba de dos días— sirven para ganarse a la opinión pública occidental, cuya economía se verá afectada.

Pero ni todo lo que procede de Ucrania es transparente (por ejemplo, los soldados de la isla de la Serpiente están vivos, no murieron como héroes negándose a rendirse ante los rusos) ni hay que infravalorar al aparato propagandístico del Kremlin, cuyos esfuerzos se dirigen hacia dentro. Rusia ha bloqueado ya Facebook y limita el acceso a Twitter e Instagram, aislando cada vez más a su población.

En YouTube, que durante años ha funcionado como espacio para la libertad de expresión en el país, aún pueden encontrarse vídeos críticos con el régimen, como esta entrevista del popular Yury Dud al escritor Boris Akunin que cuestiona la guerra, a Putin y acumula casi 20 millones de reproducciones. El vídeo incluye consejos para acceder vía VPN por si limitan su acceso desde Rusia.

"En 2019, Rusia aprobó leyes muy fuertes para controlar su propio internet, el RusNet, si sentían una amenaza", apunta el catedrático de Derecho Constitucional y experto en desinformación Lorenzo Cotino. "Una de ellas consiste en la creación de un órgano gubernamental que controla las comunicaciones y decide lo que es verdad o es mentira. Y se suma a la ley que castiga con cárcel las noticias falsas. Es la gran diferencia con países democráticos, que la información pasa a estar controlada por el Gobierno y ni siquiera hay independencia judicial".

De acuerdo al investigador especializado en Rusia Kamil Galeev, la propaganda rusa está haciendo efecto y agitando al movimiento nacionalista, que usa la letra 'Z' para mostrar su apoyo al ejército.

