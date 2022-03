Última hora de la guerra Rusia-Ucrania | McDonald's, CocaCola y Starbucks suspenden todas sus operaciones en Rusia

Úrsula Von der Layen, presidenta de la Comisión Europea, ha confirmado en rueda de prensa este domingo que la Unión Europea va a desconectar a los bancos rusos del sistema SWIFT y a congelar todos los activos rusos.

Además, la presidenta ha anunciado que Europa ha decidido cerrar el espacio aéreo europea a Rusia, "a todos los vuelos", ha incidido, "incluidos los de los vuelos privados de los oligarcas".

Por otro lado, en la rueda de prensa se han anuncido sanciones al régimen de Lukashenko, "cómplice de Rusia". Entre otras cuestiones, Vond der Layen anuncian sanciones a lsa exportaciones de productos de Bielorrusia.

En la rueda de prensa ha participado también Josep Borrell, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, quien ha confirmado que por primera vez en la historia la UE proveerá de armas a Ucrania para que pueda defenderse de la invasión. Lo hará a través del fondo europeo para la paz, que servirá también para proveer a los ucranianos de material sanitario y otro material necesario, en una muestra de su total compromiso y apoyo constante.

También se han anunciado acciones contra la desinformación de Rusia y prohibiciones para el aparato de propaganda de Rusia.

We are stepping up our support for Ukraine.



For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.



We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

