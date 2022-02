12 refugiados mueren de frío en la frontera entre Grecia y Turquía

Al menos 12 refugiados y migrantes han muerto en la madrugada de este miércoles en la región fronteriza entre Grecia y Turquía, uno de los puntos más importantes del tránsito de personas migrantes hacia Europa.

La noticia ha sido anunciada por el ministro de Interior turco, Süleyman Soylu que, de hecho, ha apuntado directamente hacia el supuesto culpable: Grecia. “12 de los 22 migrantes deportados ilegalmente por las fuerzas fronterizas griegas, a los que han robado la ropa y el calzado, han muerto congelados. La Unión Europea no tiene remedio, es débil y está vacía de sentimientos humanos”, ha tuiteado Soylu este miércoles.

