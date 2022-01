El secretario general de la ONU condena el bombardeo de Arabia Saudí en Yemen

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado este viernes los ataques lanzados por la coalición liderada por Arabia Saudí contra un centro de detención en la ciudad yemení de Sadaa que han dejado al menos 60 muertos y más de 100 heridos entre los detenidos en esas instalaciones, entre los que había inmigrantes. El portugués también ha denunciado otros bombardeos aéreos en otros puntos de Yemen que han dejado más muertos y heridos, incluyendo niños, y ha señalado también a un ataque en instalaciones de telecomunicaciones en la ciudad portuaria de Hudaydah que han cortado servicios de internet en buena parte del país.

“Los ataques directos contra civiles y contra infraestructuras civiles están prohibidos por el derecho humanitario internacional”, ha destacado Guterres en un comunicado distribuido por su portavoz, en el que también ha urgido a “investigaciones rápidas, efectivas y transparentes” de los incidentes “para asegurar que se depuran responsabilidades”.

