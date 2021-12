El senador Joe Manchin hiere de muerte el proyecto de gasto social de Biden

El senador demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin, uno de los congresistas del partido más próximos al republicanismo, ha retirado su respaldo clave a la partida de gasto social de 1.900 millones de dólares (1.600 millones de euros) impulsada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en lo que podría suponer un golpe letal a las aspiraciones de la propuesta, pendiente de su aprobación en el Senado.

"No puedo votar para seguir adelante con este aspecto de la legislación. Simplemente es que no puedo. No puedo aceptarlo", ha declarado a la cadena conservadora Fox News este domingo. "Así que tengo que decir 'no' a esta legislación. He intentado todo lo humanamente posible y todo lo que he podido", ha declarado.

El voto de Manchin es fundamental para las posibilidades de que se apruebe la legislación, dada la división 50-50 en el Senado y la probabilidad de que los demócratas no consigan republicanos que respalden el proyecto de ley.

Tras estas declaraciones de Manchin, la Casa Blanca ha resaltado la "repentina e inexplicable marcha atrás" del senador y la "ruptura de sus compromisos con el presidente, sus colegas en la Cámara y el Senado" en palabras de la portavoz presidencial Jen Psaki.

"Las palabras de Manchin no coinciden con las conversaciones mantenidas esta semana con el presidente, con personal de la Casa Blanca ni con sus propias declaraciones públicas", ha indicado Psaki en un comunicado oficial.

Psaki ha resaltado que Manchin se comprometió con el presidente Joe Biden a apoyar el marco general de la Ley para una Mejor Reconstrucción ('Build Back Better Act') y a negociar "de buena fe" su contenido. El martes llegó a presentar una nueva versión del texto personalmente en la Casa Blanca.

"Aunque se perdían prioridades clave, creemos que podría llevar a un compromiso aceptable para todos. El senador Manchin prometió seguir negociando y colaborar", ha insistido Psaki, que ha rebatido los argumentos sobre aumento del déficit público o de la inflación esgrimidos por Manchin.

I’m determined to pass my Build Back Better Act and ensure Sa’Ra – and millions others – don’t pay more than $35 a month for insulin. As I told her: Keep the faith. We’re going to get this done. pic.twitter.com/8V7BSHiRxL