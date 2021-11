Los Veintisiete respaldan la suspensión de vuelos con siete países de África

La aparición de una nueva variante de covid19 en Sudáfrica, la B.1.1.529 bautizada como 'Nu', que podría ser mucho más contagiosa que la Delta, ha hecho saltar de nuevo todas las alarmas en Europa. Con la situación epidemiológica descontrolada en muchos Estados miembros y el número de contagios al alza, los Veintisiete han acordado este viernes activar el “freno de emergencia” que permite imponer prohibiciones de viaje temporales cuando la situación epidemiológica en un país tercero es considerada preocupante. Las restricciones, según han informado fuentes diplomáticas, afectarán a siete países: Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue.

#COVID19 | ❗️Integrated Political Crisis Response mechanism (#IPCR) met & agreed on the need to activate the #emergency break & impose temporary restriction on all travel into EU from southern #Africa.#EU2021SI called upon Members to test & quarantine all incoming passengers.❗️