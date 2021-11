Europa se blinda ante el temor a la nueva variante del covid detectada en Sudáfrica

Aumenta el temor en Europa por la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica. Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, la UE ha mostrado públicamente su preocupación y ha propuesto detener los viajes aéreos que llegan desde la región del sur de África, siguiendo el camino que ya han recorrido Gran Bretaña e Israel.

"La Comisión propondrá, en estrecha coordinación con los Estados miembros, activar el freno de emergencia para detener los viajes aéreos desde la región del sur de África debido a la variante de preocupación B.1.1.529", ha afirmado Ursula von der Leyen, presidenta de dicho órgano.

