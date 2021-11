Varias mujeres acusan al padre de Boris Johnson de hacerles "tocamientos inapropiados"

Una veterana diputada del Partido Conservador británico y una periodista han acusado a Stanley Johnson, el padre del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, de haberles hecho en el pasado "tocamientos inapropiados".

La parlamentaria 'tory' Caroline Nokes, muy conocida en este país, aseguró al canal británico 'Sky News' que había experimentado incidentes en los que colegas diputados varones le habían "metido mano en el trasero" en el bar del Parlamento o en congresos del partido, incluido Stanley Johnson.

En el marco de un panel de debate celebrado en el citado canal, la política reveló un episodio de ese tipo que le sucedió en 2003, durante el congreso anual de su partido celebrado en Blackpool. "Puedo recordar a un hombre muy prominente dándome un cachete en el trasero lo más fuerte que pudo para continuar diciendo: tienes unas bonitas posaderas", rememoró la también presidenta de la comisión parlamentaria para Mujeres y Desigualdades. "Esto me lo hizo Stanley Johnson antes de las elecciones de 2015, así que ocurrió en Blackpool, 2003-2004", agregó.

En respuesta a estas alegaciones, el aludido aseguró a 'Sky' que no tenía "ningún recuerdo de Caroline Nokes en absoluto".

La acusación de Nokes motivó que la periodista Alibhe Rea, que trabaja para la revista política 'The New Statesman', acusara por su parte al padre del primer ministro de "haberla manoseado" durante el transcurso del congreso anual del Partido Conservador de 2019. En Twitter, dijo que se sentía "agradecida a Caroline Nokes por denunciar algo que ninguna mujer debería tener que aguantar, y no menos viniendo del padre del primer ministro".

Stanley Johnson also groped me at a party at Conservative conference in 2019.



I am grateful to Caroline Nokes for calling out something that none of us should have to put up with, not least from the Prime Minister's father. https://t.co/Uf6lEdatux