Arteterapia contra el trauma de la violencia de género

Arteterapia como vía para que las mujeres víctimas de violencia machista superen el trauma provocado por el maltrato. Imagen de archivo. / Imagen de archivo / Pixabay

El arte como tabla salvavidas contra el maltrato. La intervención con víctimas de violencia de género a través de arteterapia ayuda a las mujeres a abordar el trauma y a reconectar con ellas mismas, contribuye al desarrollo de su autoestima y fomenta su capacidad de toma de decisiones, muy dañadas por la violencia.

La arteterapia, aún incipiente en España, permite a mujeres maltratadas expresar mediante la pintura lo que no son capaces de decir con palabras, revisitar su propia historia y analizar sus emociones a través de dibujos y collages.

"Es muy beneficioso para ellas porque les da la oportunidad de abordar su sufrimiento de una forma más simbólica y metafórica: el arte permite decir cosas sin llegar a especificar o narrar. (...) El trauma, casi por definición, nos deja sin palabras, supera nuestra capacidad de elaboración y a veces de expresión y precisamente a través del arte es posible elaborar y expresar cosas que no se pueden decir a través de la palabra", explica la investigadora Carolina Peral en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Peral ha realizado un análisis exhaustivo sobre esta metodología de intervención en su tesis doctoral “Arteterapia como vía de abordaje del trauma y la violencia hacia las mujeres: diseño, aplicación y análisis de metodologías y registros de intervención”, que acaba de ser distinguida como mejor trabajo doctoral sobre violencia contra la mujer por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Al amparo del proyecto Aletheia. Arte, terapia y trauma emocional -un grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid sobre metodologías que mejoran la vida de las personas a través del arte dirigido por María López Fernández Cao-, Peral diseñó una metodología de intervención y evaluación en arteterapia para mujeres que hayan vivido experiencias traumáticas.

Y puso en marcha tres programas de arteterapia: el primerio con mujeres en riesgo de exclusión social, el segundo con víctimas de violencia de género y el tercero con víctimas de trata.

La intervención está encaminada a que las mujeres puedan elaborar un "libro del artista" con su historia de vida, de forma que puedan revisar distintas etapas vitales -no sólo el maltrato- y, a través del arte, articulen "una nueva narrativa más emancipadora" que cambie su relato de víctima a superviviente. Peral lo puso en práctica en un centro de atención a víctimas de violencia machista del sur de Madrid.

Mientras las mujeres creaban ese libro del artista, cuenta la investigadora, le fueron dando sentido a lo que habían vivido y se formó un espacio de reflexión donde podían compartir sus vivencias y sentirse escuchadas. La intervención se realizaba en grupo, junto a una psicóloga y una trabajadora social: "Era un espacio donde podían ser ellas mismas, sentirse libres, expresarse. A veces me decían que no tenían con quién hablar lo que habían vivido porque o bien no querían preocupar a sus familias o bien habían perdido sus amistades debido al aislamiento del maltrato y se sentían solas".

En el taller trabajaron principalmente con el lenguaje plástico: collage, témperas, acuarelas, tintas y diferentes técnicas para ofrecerles un "abanico de oportunidades con el que expresarse".

En la arteterapia se da libertad para que las mujeres elijan la técnica con la que se sientan más cómodas para expresarse. Archivo. / Archivo/Pixabay

Peral subraya que el objetivo principal de la intervención es "la integración del evento traumático" porque durante la exposición al trauma nuestro cerebro racional "se desconecta", y los eventos relacionados con ese trauma se almacenen de forma fragmentada en el sistema límbico, responsable de la memoria implícita, donde se guardan los recuerdos relacionados con las emociones y las sensaciones.

Esa integración, matiza, consiste en conectar todos esos fragmentos disociados a través de una narrativa coherente y el arte facilita la creación de esa narración: "El arte ayuda a esa conexión con lo emocional, a acceder a esos recuerdos que estaban como borrados o bloqueados y a sacarlos, a expresarlos y reelaborarlos en compañía de un terapeuta".

"La huella del trauma siempre va a estar ahí, porque cambia a la persona, pero el objetivo es que los recuerdos traumáticos no invadan su presente", añade.

Pero la arteterapia logra también otros beneficios, sostiene Peral, pues tiene un impacto positivo en la autoestima de las mujeres -que se ven reconocidas por el grupo y descubren su capacidad para crear algo propio-, en su seguridad y en su empoderamiento.

"La violencia de género merma profundamente la autoestima y la capacidad de tomar decisiones. En el proceso creativo se toman pequeñas decisiones que se pueden ir extrapolando a la vida. El bloqueo ante el folio en blanco es muy metafórico porque en la vida también sentimos bloqueo. Muchas veces las mujeres se sorprendían de haber sido capaces de crear cosas bellas. Todas empezaban el taller diciendo que no sabían dibujar, con mucha inseguridad, diciendo que no sabían hacer nada", recuerda.

La intervención se dividió en tres fases. La primera buscaba crear un entorno de confianza y un vínculo con Peral y que ellas se imaginaran un espacio de seguridad y lo dibujaran o construyeran con el objetivo de que pudieran recurrir a él ante situaciones de nerviosismo.

En la segunda fase se centraron en crear el libro del artista para repasar su vida. Aunque en este punto "salieron momentos dolorosos", si una mujer no estaba preparada para avanzar, se respetaba siempre su ritmo.

La última fase consistió en valorar lo creado y hacer un recorrido por las obras para cerrar la intervención.

"Fue muy emotivo, muy bonito. Una de ellas me dijo que le había servido muchísimo porque pudo ver su vida desde fuera, como si fuese una película, y esto la ayudó a detectar los problemas y a tomar decisiones", relata la experta.

Tras la tesis sobre arteterapia con mujeres, que está integrada en el Programa de Doctorado de Estudios Feministas y del Género de la Complutense, Peral va a dedicarse a un proyecto relacionado con traumas de la infancia en el que también colabora Save the Children.

Pide ayuda El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010. Todos los recursos contra la violencia de género.

Noticias relacionadas