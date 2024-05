Gabriela Guillén dice adiós a su país natal y habla sobre Bertín Osborne: "Os inventáis todas las cosas"

En el punto de mira desde que se convirtió en madre el pasado 31 de diciembre, Gabriela Guillén no está dispuesta a que se dude de la versión que ha contado sobre su relación con Bertín Osborne. Desde que se sentara en el plato de '¡De viernes!', a desvelar su versión sobre todo lo ocurrido con Osborne, no había vuelto a aparecer.

Guillén se fue hace un mes y medio a su país natal, Paraguay, y desde entonces no había sido captada por ninguna cámara.

Reaparece Gabriela Guillén en Madrid

Hacía mes y medio que no veíamos a Gabriela Guillén. Fueron las cámaras de Europa Press, las que captaron a la esteticien por última vez a mediados de marzo, justo después de que diferentes programas confirmasen que la modelo había interpuesto la demanda de paternidad contra Bertín Osborne al no tener respuesta del presentador en sus intentos por solucionar el asunto de manera amistosa lejos de los tribunales.

Casi 50 días en los que Gabriela decidió poner tierra de por medio e irse a su país natal, Paraguay, con su hijo y su madre para presentarle el pequeño -que nació el 31 de diciembre de 2023 y cuyo nombre se desconoce por el momento- a sus familiares y seres queridos.

"Estoy bien gracias, y mi pequeño está muy bien", confesaba Guillén

Las cámaras de Europa Press la han captado y ha contestado a las preguntas que le han hecho. "Estoy bien gracias, y mi pequeño está muy bien, muy bien, muy grande ya" ha revelado con una sonrisa en su reaparición ante las cámaras después de mes y medio alejada de los focos. Un tiempo en el que, como ha confirmado con un escueto "no", su demanda de paternidad no ha tenido respuesta por parte de Bertín. "No voy a decir nada" ha asegurado rotunda, desmarcándose de la actitud del cantante respecto a su hijo.

Además, aprovecharon, para preguntarle sobre la afirmación que se había dado en el programa 'Fiesta', sobre las fotografías que habría visto el presentador gracias a José Luis López 'El Turronero'. Gabriela Guillén, aseguraba ante las cámaras completamente alucinada que su amigo -el empresario, amigo de ambos-, "no tiene WhatsApp. Os inventáis todas las cosas. De verdad que no tiene WhatsApp, ¿cómo va a tener fotos del niño?", confesaba.