Ángel Llácer ingresado en un hospital de Madrid por una infección grave

Ángel Llácer ha sido ingresado en un hospital de Madrid tras presentar síntomas graves de salud. Concretamente, se encuentra ingresado en la Clínica Ruber de Madrid, donde él mismo ha confesado que "Los médicos no sabían lo que tenía", confesó el cómico en el programa de radio de Ricard Ustrell en Catalunya Ràdio.

El actor tiene una infección intestinal que ha sido causada en el viaje a Vietnam que realizó hace poco. Los síntomas de esta infección intestinal son la diarrea que viene acompañada con la aparición de sangre en las heces, síntomas por los que Llácer había entrado en pánico.

La infección de Ángel Llácer

Los viajes internacionales a este tipo de países se deben tomar conmoderaciónn sobre todo a la hora de comer, ya que muchos de los productos alimenticios que venden en los puestos locales de las calles son manipulados con las manos, por lo que cuentan con una mala higiene. En la mayoría de los casos esto siempre deriva en alguna que otra enfermedad intestinal en la que te pones malo del estómago, enfermedad que ha cogido Ángel Llácer.

Las infecciones en países extranjeros

"Me empecé a encontrar mal y me ingresaron. Los médicos no sabían qué tenía, me dolía la barriga, hacía caca con sangre, cada vez tenía más fiebre...", son algunas de las declaraciones que ha dado el actor en el programa de radio 'El matí de Catalunya Ràdio'.

De momento y aunque ya saben lo que tiene sigue ingresado, ya que está débil tras el diagnóstico. Durante los viajes al extranjero son altas las probabilidades para coger una infección sobre todo en la comida por la poca higiene que existe en estos países como es el caso de Vietnam. Por ello, siempre es aconsejable que por muy apetecible que se vea la comida local de estos países, siempre tengamos prudencia para no arriesgarnos a infecciones como la de Ángel Llácer.