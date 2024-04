Alma Bollo estalla contra las influencers que van a la Feria de Sevilla: "Comercializan demasiado nuestra Feria"

La Feria de Sevilla en los últimos años se ha puesto de moda y un lugar en el que cada año influencers visitan con las marcas que las invitan a pasar las largas jornadas. Algo que ha hecho que la Feria esté aún más expuesta y que tal y como dicen los sevillanos, "sea cada vez más difícil entrar".

Alma Bollo, hija de Raquel Bollo y Chiquetete no se pierde ni una feria, de hecho, asiste a algunas de pueblos cerca de Sevilla, e incluso a alguna de otra comunidad. En la actualidad la población de Sevilla es de 688.711 personas, sin embargo, en las casetas de la feria para este año 2024, este número se multiplicaba, llegando a esperar 2 millones de personas que visiten El Real.

La visita de influencers a la Feria de Sevilla

La Feria de Sevilla es la más transitada de entre todas las ferias que se celebran en la comunidad andaluza. Con el auge de las redes sociales y las marcas, cada vez son más las influencers que visitan las casetas sevillanas donde promocionan la feria. Dada esta situación son muchos los sevillanos y sevillanas que hablan sobre sus diferentes puntos de vista de la masificación que existe en esta fiesta tradicional y tan importante para ellos. De entre las personas que han hablado, ha sido Alma Bollo la que ha dado su opinión al respecto de la situación de la feria.

La opinión de Alma Bollo sobre las influencers

A través de sus redes sociales, Alma se ha desahogado y ha opinado alto y claro sobre lo que piensa de este tema. A la sevillana, le encanta que gente de fuera visite su tierra, su Feria y disfrute de sus tradiciones y costumbres. Lo que no soporta es que haya gente que utilice la Feria de Sevilla como si se tratase de un escaparate.

"Comercializan demasiado nuestra Feria", ha empezado Alma Bollo. "En esta semana de Feria el engagement sube como la espuma, entonces todas esas creadoras de contenido que no son de aquí, aprovechan para hacer este tipo de contenido hablando sobre inspo y looks para la feria", algo que no le gusta a Bollo. Además, algo con lo que ha dicho que no se siente a gusto es "que idealizan la Feria de Sevilla y mandan un mensaje de esta que no se corresponde con la realidad", ya que tal y como confiesa Alma la Feria tiene una parte oscura, la cual no se expone en redes sociales. "Yo voy a otras ferias, pero a mí no me veréis haciendo vídeos de inspiración para otras que no sean la mía".

En conclusión, desde que las influencers han llegado a la Feria de Sevilla, esta se ha visto expuesta. Pero tal y como recalca Bollo, el problema no es que la gente vaya a la Feria, ya que por su parte está encantada, si no la forma en la que se idealiza últimamente la Feria sin contar los aspectos negativos que también tiene.